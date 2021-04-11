筆者曾經在《WandaVision》播出3集後表示對劇集不喜歡，就此借個機會道歉。《WandaVision》及後的劇情豐富、想像力驚人，也有觀眾期待已久的大打動作場面，彌補了頭3集的無厘頭劇情。再加上有《The Falcon and the Winter Soldier》作比照，在綠葉扶持下，更覺《WandaVision》這牡丹出眾。

《The Falcon and the Winter Soldier》如《WandaVision》一樣，加插了幾位電影中出現過的角色，包括《美國隊長2》的反派Zemo與曾潛伏在美隊身邊的Sharon Carter，將美國隊長故事線一脈相承。

不過劇集亦有加入新鮮元素，最具話題的就是「新美國隊長」John Walker。因為飛隼還盾，所以你唔做，就大把人爭住做，政府捧得一個，就捧得第二個人做新隊長。雖然新隊長都好打得，但怎能與飛隼及寒冬戰士心目中的死黨Steve Rogers比？不過故事未有深化（起碼暫時未）兩個派別的差異，現時的新美隊又並非壞人，結果新角對劇情引發的漣漪不大，更可以話水花都冇滴。誠如之前所料，《The Falcon and the Winter Soldier》冇驚喜、冇失望，連Marvel一向最叻玩的反派都魅力欠奉。希望劇情發展落去，新美隊及劇情發展會製造出更多火花，再叫筆者跌眼鏡道多次歉。

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