月底便踏入58歲的黃德斌，近日被《蘋果》拍下與舊愛江玉儀（Ivy）頻頻約會，近兩個月來已先後約會4次，每次相處逾一小時，黃德斌太太Joyce昨日被問到此事，她看過老公密會舊愛的相片後說：「我唔識佢喎！」並表示完全不知老公陪人放狗：「我唔知喎，佢冇提起過。」

《蘋果》向黃德斌求證此事，他否認與太太的感情出現問題：「哈哈，我同老婆嘅感情冇問題呀，Ivy而家係我嘅經理人，呢樣嘢太太都知道，只不過佢哋未有正式見過面。」黃德斌與Ivy分手後，兩人再見亦是朋友，黃德斌表示自己在2017年離開TVB之後，找來Ivy擔任經理人，希望再創一番事業：「我哋成日都會見面傾吓工作，因為疫情嘅關係，周圍都有限聚令，變咗好多時我會去西貢搵佢，橫掂都係要做運動，咪順便去放吓狗。」至於會否擔心太太誤會？他說：「唔會喇，成件事都係得啖笑！」

黃德斌的前度Ivy是電影幕後，入行已經超過20年，在圈中人脈甚廣，先後跟王晶和馬偉豪多次合作，曾經參與的電影包括《賭俠》系列、《愛您愛到殺死您》、《下一站天后》及《新紥師妹》系列，近年她更為周星馳的電影擔任編劇。

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