本月底便滿58歲的黃德斌，於2018年與現任太太黃美恩（Joyce）拉埋天窗，兩人經歷13年愛情長跑才修成正果。一向低調處理私生活的黃德斌，當時對求婚經過等都講到「懶懶閒」，更明言求婚都只是「買隻戒指仔」，真的一切從簡。

話雖如此，黃德斌結婚當天在金鐘一間酒店舉行註冊儀式，除了兩家的家人外，還有麥子樂、徐榮、戚其義、簡慕華、李啟傑等幾位圈中朋友到賀。婚後很快便復工，已年過半百的黃德斌被問到「造人」進度，他笑言太私人不欲公開透露，而他曾表示：「生BB好大責任。」

其實黃德斌與Joyce拍拖期間，同樣是務實低調，也沒有太多的新聞。在時裝店打過工的Joyce，曾在黃德斌的支持下開設時裝店，店內的大小事務均親力親為處理，平日不是看舖，便是陪男友做運動，與一般情侶無異。而Joyce亦能融入黃德斌的「男人世界」，陪黃德斌與老友去吹水。

雖然黃德斌入行多年，惟其作風十分低調，鮮有緋聞傳出，他與前度Ivy於2003年分手，並在2005年與Joyce墮愛河，就算近年走紅，亦沒有任何花邊新聞傳出，是圈出罕見的專一男。

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