郭偉亮（Eric Kwok）、劉浩龍（師兄）及谷德昭在閒餘時聚首玩德州撲克，想出趁疫情期間製作YouTube頻道節目《Round Table Poker》，邀請不同嘉賓來挑戰並推廣德州撲克運動，劉翁為其頻道擔任幕後製作。節目過去邀請了周秀娜、劉心悠、何超儀、王灝兒（JW）、蘇皓兒、陳葦璇、楊柳青及KB等任嘉賓，亦有邀請香港職業poker選手挑戰。節目沒有賭博成份，在淘汰賽中輸光積分便需接受懲罰進食奇怪食物。

疫情初期，Eric、師兄及谷德昭3人在家玩poker，想起拍片放到YouTube，節目源於去年他們到去北海道旅行，眾人同住一間大屋兩星期，Eric說：「咁啱嗰度有張poker枱，同依家個setup好似。」師兄說：「我哋嘗試去租party room，自己帶電話、相機、燈，拍出嚟叫Eric返屋企剪接，剪完之後原來完全唔好睇，冇牌型、冇字幕。」Eric隨後發現每次租地方，自己帶燈及多部攝影機拍攝相當煩瑣，之後發現劉翁有合適攝影場地，便提議一齊製作。

劉翁取笑他們初時拍出的片段甚為家庭式，他說：「由於每部機都唔同牌子，拍出嚟顏色都唔一樣，但我冇諗過可以用360相機拍攝。」劉翁表示自己只是幫手修正，最主要是同事們幫忙為每集嘉賓設計不同背景，他說：「何超儀就用好多唱片嘅背景，劉心悠就用全白色，好似仙女咁，有一集又玩kingsman就叫大家着西裝嚟。」

節目主要邀請靚女嘉賓接受挑戰，Eric解釋：「我哋站在觀眾角色去睇，咁多男人玩嘅game，自然想睇靚女，女仔都可以玩得好好，但係香港人未覺得呢個係一個運動，佢哋只係覺得係賭錢，依家開始多啲人玩。」師兄表示，不想有賭博感覺，想做娛樂感節目，他舉例指劉心悠、周秀娜，是完全不懂poker，但可以用10幾分鐘認識遊戲，他透露隨後有鄭融、薛凱琪、歐鎧淳、陳靜、楊愛瑾、蘇麗珊、余香凝、廖子妤及陳穎欣等任嘉賓，已為人夫的Eric笑言：「其實都幾開心，我自從識咗Grace（葉佩雯）之後都未見過咁多女仔，可以有咁多機會，玩game時可以見到佢哋真情流露。」師兄笑指Eric可以攞正牌整晚望女仔，他說：「平時拍戲都唔會，但今次拍一集可以3個幾鐘望到實，又唔會覺得尷尬，睇吓對方有冇講大話。」

這個自家製YouTube頻道，由Eric負責剪接，師兄負責與網民溝通、準備食物及接送女嘉賓，而Eric就爆師兄的前度鄭融一集表現相當火爆。過去除了玩poker，亦有拍攝其他主題，如邀請乒乓球高手JW比拼、飲食介紹等。而製作節目遇上最大困難是剪接十分花精神及時間，令Eric推掉不少音樂工作，在疫情期間犧牲所有時間為節目剪接，付出與收入不成正比，Eric說：「其實做呢個channel都唔係為錢，為鍾意做，又未試過，但唔知咁辛苦，不過身邊人都好支持，做得好開心，自己電視台，鍾意幾時播就幾時播。開心喺街好多人走埋嚟同我哋講呢樣嘢，好多人唔識玩poker嘅人，都變咗一種文化，好多本地職業poker玩家冇一個平台可畀佢哋上嚟，今次搵我哋傾合作。」Eric高興表示他們成為廣東話巿場唯一明星poker節目。

師兄曾建議Eric放棄，他說：「我同佢講過不如唔好做，因為佢負荷好大，我哋貪心咗，開頭逢星期一、四就出片，但我哋幾講承諾，每次點都盡量出到片，出完星期一嘅片，之後又繼續剪片，剪完又交同事整字幕，跟住星期四又出。」Eric笑言若星期四沒上載新片，他應該是入了醫院。

劉浩龍坦言，大概已拍了17集存貨，他亦要暫時離開4個月，外出接工作賺錢，他說：「雖然辛苦，但反應都唔錯，唔想反應好嘅時候又停咗，之前公司叫我返去又唔返，犧牲好多，而且係零收入，但仲係娛樂緊大家，而YouTube（收入）又唔夠我哋嘅製作費，所以真係可能會停。公司喺疫情曾建議開頻道，教人做運動、整嘢食、唱歌，其實好似得呢3樣嘢，遇到呢3個朋友，我覺得做得開心好多。」他們透露會計劃舉行poker比賽，或有更多搞作，劉翁說：「或者有派牌小姐競選，搵KOL、模特兒，發掘新人，將佢哋變成話題。」

攝影、攝影：仇志德、廖達燊

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