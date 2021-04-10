美國黑人饒舌歌手DMX本月2日因吸毒過量引發心臟病，在紐約的寓所昏迷，被送往醫院搶救後一星期，延至前日在紐約White Plains醫院逝世，終年50歲，有美媒指他多個器官衰竭。原名Earl Simmons的DMX逝世後，其家人發聲明宣佈死訊，指他們一直在DMX身旁陪伴：「Earl是名抗爭到最後的勇士，他全心愛護家人，我們珍惜與他一起的時光。Earl的音樂啟發無數的歌迷，他的經典歌曲會一直流傳。請尊重我們的私隱，我們會再分享喪禮的詳情。」

家人樂迷痛哭

有數百名歌迷於DMX彌留期間，上周一起已聚集在醫院門外，連夜為DMX祈禱，DMX的前妻Tashera Simmons和未婚妻Desiree Lindstrom也有到場，兩人還擁抱痛哭，又做出X手勢集氣。死訊傳出後，金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）、《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）和饒舌女歌手Missy Elliott等紛紛留言悼念。荷爾芭莉指DMX的天賦對很多人來說都很有意義，維奧拉戴維絲會禱告，安慰DMX的孩子和至愛。

DMX是Dark Man X的簡稱，他於1970年12月18日在馬利蘭州巴爾的摩出生，於1998年推出首張個人大碟《It’s Dark and Hell Is Hot》打響名堂，在美國首周大賣超過25萬張，熱作包括《Party Up（Up in Here）》和《Who We Be》等，DMX也演出過多部電影，包括2003年與李連杰合演的動作片《同盜一擊》（Cradle 2 the Grave）。

14歲開始犯案

一生充滿戲劇性的DMX，從小患有支氣管哮喘，又曾在街上被醉酒駕駛的司機撞倒。14歲時DMX曾入獄，之後犯過藏械、虐畜、逃稅和行劫等罪行，至少坐過30次監。私生活方面，DMX共育有15名子女，當中有四名是Tashera為他所生，兩人於1999年結婚，2010年離婚，他於2016年與Desiree生下第15名兒子Exodus Simmons。2013年時DMX宣佈破產，共欠下高達130萬美元（約1,014萬港元）贍養費。