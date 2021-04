美國黑人饒舌歌手DMX本月2日因吸毒過量引發心臟病,在紐約的寓所昏迷,被送往醫院搶救後一星期,延至前日在紐約White Plains醫院逝世,終年50歲,有美媒指他多個器官衰竭。原名Earl Simmons的DMX逝世後,其家人發聲明宣佈死訊,指他們一直在DMX身旁陪伴:「Earl是名抗爭到最後的勇士,他全心愛護家人,我們珍惜與他一起的時光。Earl的音樂啟發無數的歌迷,他的經典歌曲會一直流傳。請尊重我們的私隱,我們會再分享喪禮的詳情。」

家人樂迷痛哭

有數百名歌迷於DMX彌留期間,上周一起已聚集在醫院門外,連夜為DMX祈禱,DMX的前妻Tashera Simmons和未婚妻Desiree Lindstrom也有到場,兩人還擁抱痛哭,又做出X手勢集氣。死訊傳出後,金像影后荷爾芭莉(Halle Berry)、《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)女星維奧拉戴維絲(Viola Davis)和饒舌女歌手Missy Elliott等紛紛留言悼念。荷爾芭莉指DMX的天賦對很多人來說都很有意義,維奧拉戴維絲會禱告,安慰DMX的孩子和至愛。

DMX是Dark Man X的簡稱,他於1970年12月18日在馬利蘭州巴爾的摩出生,於1998年推出首張個人大碟《It’s Dark and Hell Is Hot》打響名堂,在美國首周大賣超過25萬張,熱作包括《Party Up(Up in Here)》和《Who We Be》等,DMX也演出過多部電影,包括2003年與李連杰合演的動作片《同盜一擊》(Cradle 2 the Grave)。

14歲開始犯案

一生充滿戲劇性的DMX,從小患有支氣管哮喘,又曾在街上被醉酒駕駛的司機撞倒。14歲時DMX曾入獄,之後犯過藏械、虐畜、逃稅和行劫等罪行,至少坐過30次監。私生活方面,DMX共育有15名子女,當中有四名是Tashera為他所生,兩人於1999年結婚,2010年離婚,他於2016年與Desiree生下第15名兒子Exodus Simmons。2013年時DMX宣佈破產,共欠下高達130萬美元(約1,014萬港元)贍養費。