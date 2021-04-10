港協暨奧委會副會長霍啟剛有份主辦的《敢動藝術》啟動禮，昨日在西九文化區舉行記者會，媽媽朱玲玲、太太郭晶晶、七歲大仔霍中曦、胞弟霍啟山齊齊到場力撐。霍啟剛表示希望藉此活動引起大家對體壇及藝壇的關注，並為東京奧運會香港代表隊打氣。

任自由發展

一直以來，霍啟剛一家與運動扯上關係，他指兒子十分好動，剛學懂踩單車，所以會趁今日假日一起再踩，他說：「我唔會強迫子女去培養某種嗜好，會畀佢哋自由咁發展，阿仔都有玩劍擊，佢學咗一段時間，我覺得佢專注力好高，強過球類運動。」郭晶晶則指三個子女都懂得游泳。

霍啟剛早前曾表示因為疫情，減少開會次數和食飯應酬，多了時間與妻兒享受家庭樂。對於明天小朋友放完復活節假開學，問到郭晶晶會否變得輕鬆﹖她笑說：「其實都係嘅，屋企冇咁多人，立即變得清靜，間中也會覺得輕鬆，但一家人熱鬧，也開心。」提到霍啟剛曾踢爆她教仔女時會𤷪𤺧，她說：「個個阿媽都係咁，通常𤷪佢哋做功課。」霍啟剛則說：「我就𤷪佢哋食嘢，成日含住喺口唔食。」他在家扮演嚴父，小孩通常被罵便撲向郭晶晶懷中，郭晶晶笑言小孩醒目會走過來，而昨日大仔霍中曦就經常攬着她。

見姪兒開心

提到追求夢想，朱玲玲愛好影相和打羽毛球，但她不會強迫孫兒向哪方向發展：「我都係好遲先發覺呢啲興趣，以前冇乜專注，𠵱家都係隨佢哋自己揀。」霍啟山自言暫時單身，專注工作，一切隨緣，反而母親朱玲玲就着急飲新抱茶，他說：「最近好忙，搞緊足球同電競合作，見到哥哥啲細路會好開心，佢哋好乖，但拍拖要隨緣。」