近來成為中共敏感詞的美籍華裔女導演趙婷(Chloe Zhao),於荷李活電影界再下一城,憑《浪跡天地》(Nomadland)奪得第73屆美國導演公會(Directors Guild of America Awards, DGA)中的最佳劇情片導演,讓她成為奧斯卡最佳導演大熱。

趙婷打敗眾多對手,包括《曼克》(Mank)大衛芬查(David Fincher)、《芝加哥七人案:驚世審判》(and Trial of the Chicago 7)Aaron Sorkin、《農情家園》(Minari)鄭一朔與《超犀女王》(Promising Young Woman)Emerald Fennell,成最佳劇情片導演,亦是美國導演公會史上,第一位有色人種女導演獲此殊榮,亦是史上第二位女導演得此獎。她在得獎時向眾多一同競爭的導演致敬。另外,《金屬之聲》(Sound of Metal)導演Darius Marder獲最佳首部電影導演,《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit)導演Scott Frank就獲頒最佳迷你劇集/電視電影導演。

