近來成為中共敏感詞的美籍華裔女導演趙婷（Chloe Zhao），於荷李活電影界再下一城，憑《浪跡天地》（Nomadland）奪得第73屆美國導演公會（Directors Guild of America Awards, DGA）中的最佳劇情片導演，讓她成為奧斯卡最佳導演大熱。

趙婷打敗眾多對手，包括《曼克》（Mank）大衛芬查（David Fincher）、《芝加哥七人案：驚世審判》（and Trial of the Chicago 7）Aaron Sorkin、《農情家園》（Minari）鄭一朔與《超犀女王》（Promising Young Woman）Emerald Fennell，成最佳劇情片導演，亦是美國導演公會史上，第一位有色人種女導演獲此殊榮，亦是史上第二位女導演得此獎。她在得獎時向眾多一同競爭的導演致敬。另外，《金屬之聲》（Sound of Metal）導演Darius Marder獲最佳首部電影導演，《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）導演Scott Frank就獲頒最佳迷你劇集/電視電影導演。

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