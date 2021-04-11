日本人氣主播田中美奈實轉型成女演員，除了主持朝日電視台話題節目《解構心機女》之外，劇集及廣告等工作更接踵而來，其廣告身價高達3000萬日圓（約213萬港元），被睇好酬勞於下半年能進一步提升。

田中美奈實自從行性感後即帶旺事業，去年轉投FLaMme事務所旗下，與廣末涼子、戶田惠梨香、有村架純成為同門藝人，她今年會專心演戲，有報道指她已接拍7月開播新劇《Kill or Love》，跟中川大志、新木優子合作，就連小栗旬主演的10月重頭劇《日本沉沒》也有份演出，還一直盛傳東映會起用她擔正新版《失樂園》，有望躋身一線女星行列。

據日媒《女性Seven》報道，田中美奈實雖然在圈中出名識做，但原來卻十分難服侍，並在七年來已轉了五個經理人。報道指，美奈實效力TBS電視台時，約六年間已換過四名經理人，當過檔FLaMme後，新經理人曾負責管理廣末涼子和唐田英里佳的演藝工作，怎料對方也在上月底離職，令田中美奈實在圈中即被封為「經理人殺手」。有知情者爆料，田中美奈實的性格並非如鏡頭前般平易近人，對住經理人更加表露出「真性情」，除甚少有交流外，她更不會直接跟經理人對話，只利用手機程式LINE吩咐對方工作，又會自己搭的士到工作地點，有需要時才會通知經理人接送，相當難頂。

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