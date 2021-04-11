伊能靜與庾澄慶（哈林）所生的19歲兒子庾翰睿（哈利），去年曾在IG分享自己以女性打扮的相片，引起全城熱話。雖則如此，哈林與伊能靜依舊愛錫哈利，給予他很大自由度，讓他做自己喜歡的事。哈利今日凌晨在IG story分享相片，卸下女性打扮的他攬着一位吊帶女混血兒，無名指更戴上戒指，並寫上「hi girlfriend@charlizelamb just a quick happy birthday to my favorite person in the universe<33333333（女朋友你好 祝我在宇宙中最愛的人生日快樂）」，而另一張相是混血女獨照，哈利寫上「我愛嵐妹，嵐妹愛我。」

早前哈利易服照及一段跟男男女女互相親吻短片在網上瘋傳後，一度惹起大家猜測他的性取向，而哈利依舊故我，繼續會在IG分享中性打扮相片，而獲哈利指為宇宙中最愛的人，是台灣混血模特兒林奕嵐（Charlize），樣貎甜美兼有個性的她，曾擔任吳克群歌曲《洛希極限》MV女主角。相信哈利暫時與Charlize因疫情關係而分隔兩地，惟有在女方生日日子，靠分享以往在海邊拍的舊照，藉此表示愛意及祝福，而女方的IG也有上載跟哈利的合照。

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