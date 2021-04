伊能靜與庾澄慶(哈林)所生的19歲兒子庾翰睿(哈利),去年曾在IG分享自己以女性打扮的相片,引起全城熱話。雖則如此,哈林與伊能靜依舊愛錫哈利,給予他很大自由度,讓他做自己喜歡的事。哈利今日凌晨在IG story分享相片,卸下女性打扮的他攬着一位吊帶女混血兒,無名指更戴上戒指,並寫上「hi girlfriend@charlizelamb just a quick happy birthday to my favorite person in the universe<33333333(女朋友你好 祝我在宇宙中最愛的人生日快樂)」,而另一張相是混血女獨照,哈利寫上「我愛嵐妹,嵐妹愛我。」

早前哈利易服照及一段跟男男女女互相親吻短片在網上瘋傳後,一度惹起大家猜測他的性取向,而哈利依舊故我,繼續會在IG分享中性打扮相片,而獲哈利指為宇宙中最愛的人,是台灣混血模特兒林奕嵐(Charlize),樣貎甜美兼有個性的她,曾擔任吳克群歌曲《洛希極限》MV女主角。相信哈利暫時與Charlize因疫情關係而分隔兩地,惟有在女方生日日子,靠分享以往在海邊拍的舊照,藉此表示愛意及祝福,而女方的IG也有上載跟哈利的合照。

