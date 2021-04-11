由ViuTV主辦的「最後一屆口罩小姐」選舉今晚在九展舉行，除了會在8名進入總決賽的口罩小姐中，選出冠亞季軍、服裝與口罩搭配獎及除罩最靚獎。最後由「阿Dee組」的「浩南」鄭伊琪得到冠軍及服裝與口罩搭配獎成雙料冠軍，而亞軍是已婚的「阿姨」徐蒨寧、季軍則是「細細粒」馮寶欣，至於賽前被網民熱捧的「肥腰」米露迪則三甲不入。另外，由觀眾投票選出的除罩最靚獎，則由已出局的羅佩芝（三小辣）以4,602票獲獎。

178以潛水衣上陣最爆

打破一向選美慣例，入圍最後8強的口罩小姐，今晚戴着黑色口罩由她們的肥仔、保錡、193及阿Dee陪同下出場作自我介紹。個人表演環節中，就以跳鋼管舞的莎嘩Dee卡的高難度動作最令人眼前一亮，更獲得評判之一的陳倩揚讚表演感染力強；至於細細粒着上發光口罩、衫、鞋在黑暗中跳花式舞亦頗特別，但可惜見她偶爾亦有失手；浩南在表演talk show時，除了表示撕走身上口罩後着衫外，她亦提到：「我好鍾意香港，我去旅行都掛住香港，你話我MK，我至多都係一個港女。」表演Catwalk和跳舞的阿姨，着上一身埃及feel舞衣的她，在表演途中不慎上、下失守，露Bar邊及黑色底褲邊。另外，原本唔識跳舞的黑妹，表演歌舞劇亦令人眼前一亮。

到了自選泳衣及問答環節，當中就以身潛水衣出場的178最爆，莎嘩Dee卡則露出大髀上的紋身，而環觀眾女的身材都比較平均，沒有特別突出。當到了問答環節時，「黑妹」被問到有女網民指她扮蠢扮無知，保錡就搶答話：「佢真係蠢！」而她之後亦笑住認「真蠢」。收得網民最多「嬲嬲」的老闆娘，則指自己參加比賽原意是希望能將性格提升，又指會接受大家的意見，希望能進步及提升自己。至於已婚的「阿姨」參選被指發明星夢，她則解釋每個人都有權利去追尋自己的夢想。而當肥腰進行問答環節時，站在她身旁的保錡一直表現僵硬，保錡解釋：「始終男女授授不親。」

浩南冇打算入TVB

經過一輪比賽及觀眾投票後，在宣佈得獎時，司儀先公佈亞、季軍及第5位至第8位的名稱，剩下冠軍及第4名一同公佈來形造緊張氣氛，而最後冠軍由27歲的鄭伊琪奪得，得獎後的她在台上多謝男友。而未知是否有心定無意，在頒獎時，ViuTV亦安排港姐亞軍陳倩揚頒發亞軍的獎項給徐蒨寧。冠軍浩南受訪時表示沒想過得到冠軍，原本只敢幻想有服飾獎：「我見其他參賽者有搵人造衫，又發光，但我得一個人好弱，budget有限。」她說budget原本只$3,000，自己比較簡單都使突了$1,000。浩南用獎金請食飯，阿Dee說要與冠軍分錢，浩南豪言：「我同佢另計啦！」男友King沒有到場，浩南說：「其實佢對我冇期望，佢太知我弱點，知我好細膽。」她又說由1月開始做運動減肥，之後希望可以入行發展，想做飲食同綜藝主持。有記者問到如果ViuTV招手加盟，她說會考慮，不過有記者問會否簽TVB，她先停了一下再答：「應該唔會……冇任何諗法，如果冇特別大打算之下。」

亞軍徐蒨寧則指接近3歲的囡囡給了自己很大力量，問到她老公賽前是否認為她會得獎，她笑說：「我永遠喺佢心目中係冠軍嚟！」對於坤哥以TVB藝員身份為她拉票，她亦表示要多謝對方一直以來的支持，而她亦讚坤哥好Nice兼沒有架子，問她是否打算入娛樂圈發展，她直認：「其實行得呢一步都預咗人行做artist，係想先會參加。」當訪問完結時，「阿姨」的老公、囡囡及奶奶亦有拿着鮮花上前祝賀。至於季軍「細細粒」就表示自己本來想攞冠軍：「賽前都有信心嘅，我想攞軍㗎，咁參加比賽，梗係想攞冠軍，失望梗會有， 好多人都覺得我輸蝕在高度，自己一直唔覺得係咪細粒就會影響到，可以內在美嘛！」細細粒坦言細細粒有其可愛之處，她說：「大粒好難得意，係咪先，細粒可以得意，又可以靚。」現職YouTuber的她表示想簽約ViuTV：「如果有機會梗係想，我本身係自己拍片放上網，有飲食有旅遊，我好想拍旅遊節目，好想出去玩多啲見多啲。」

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