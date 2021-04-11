韓國人氣劇《愛的迫降》的第二男女主角、31歲金正鉉和36歲徐智慧日前被爆成為《愛的迫降》中第二對戀人，不過事後兩人已極速否認戀情，強調是因為疫情關係才於家中見面商討轉事務所的事宜。緋聞亦爆出金正鉉與現時的事務所O& Entertainment陷入合約糾紛，O& Entertainment表示由於金正鉉之前因私人原因而暫停了演藝活動，因此他跟事務所仍有11個月才約滿。

跟徐玄關係差

金正鉉的合約糾紛爆出後，外界再次重提他於2018年拍《時間》時陷入耍大牌爭議一事，當時他在發佈會上黑臉兼拒絕蹺身為前輩的徐玄的手臂，最終他因受厭食及失眠困擾宣佈退出《時間》，令他的事業經歷低潮期。雖然日前有曾和金正鉉合作過的工作人員在網上發文，指當年金正鉉拍《時間》時於兩周內暴瘦7kg（約15.4磅），陷入非常痛苦的時期，但金正鉉仍然溫柔地對待工作人員，力撐他為人。不過根據《SBS演藝News》今日的報道，就爆出當年金正鉉跟徐玄關係差一事。

要求減少愛情戲

《SBS演藝News》引述《時間》相關人士的報道，指金正鉉對於作品中跟女演員的愛情戲非常敏感，曾透過公司向編劇傳達減少愛情戲的場面。當時正在住院的編劇應要求多次修改了劇本。而跟金正鉉演對手戲的徐玄亦非常辛苦，據工作人員透露，劇中二人演陷入苦戀的愛情故事，不過金正鉉沒有與徐玄對視，特別是跟徐玄拖手後，演戲一結束就用濕紙巾抹手，令看到這一幕的徐玄在拍攝現場流下眼淚。當時有傳金正鉉的態度，是因為當時某演員女友的關係，不過金正鉉當時就指傳聞不屬實。

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