類型：動作

國家：美國

劇情簡介：MCU第二部劇集，講述復仇者大戰魁隆後，飛隼與寒冬戰士的故事。他們一直籠罩在美國隊長的陰影下，希望承繼到對方的遺志，偏偏政府已急急找個新美國隊長頂替，令兩位舊將無所適從，同時亦要面對威脅世界的新危機。

緊接《WandaVision》，Disney+第二齣MCU劇集就是《The Falcon and the Winter Soldier》。如果《WandaVision》是過份破格，《The Falcon and the Winter Soldier》就是過份老正。動作連場、穩打穩紮，故事比大路更大路，就是對此劇的最佳形容，經過幾集，仍然如一。

復仇者大戰魁隆之後，英雄們元氣大傷，死的死、走的走，惟獨美國隊長最幸福，能重新選擇與愛人Peggy Carter一起變老。最終美國隊長將盾牌交給飛隼，《The Falcon and the Winter Soldier》的故事就此繼續展開。飛隼未有承繼隊長遺志，竟捐出盾牌，甘心做個小薯繼續為政府賣命。之後發現世上竟重現像美國隊長般的血清改做超級人類，於是飛隼再度與寒冬戰士聯手，要查出背後真相。講到這裏，已感覺到故事冇驚喜。但未知是否要為《WandaVision》「補鑊」，由第一集開始集集都有拳腳交真功夫。

第一集起，飛隼就與敵人大玩空戰，在峽谷中飛來飛去，刺激感十足。第二集，變為飛隼、寒冬戰士於行走上的貨車上大戰改造人，又是一個電影級的動作場面，睇得出落足心機。到第三集，有曾於《美國隊長2》出場的Sharon Carter，獨力大戰幾十個賞金獵人，重現「黑寡婦」式的拳腳、鎖技、你來我往。所以即使頭三集故事頗沒趣，仍然有官能刺激頂住，都算對觀眾有個交代。

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