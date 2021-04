類型:動作

國家:美國

劇情簡介:MCU第二部劇集,講述復仇者大戰魁隆後,飛隼與寒冬戰士的故事。他們一直籠罩在美國隊長的陰影下,希望承繼到對方的遺志,偏偏政府已急急找個新美國隊長頂替,令兩位舊將無所適從,同時亦要面對威脅世界的新危機。

緊接《WandaVision》,Disney+第二齣MCU劇集就是《The Falcon and the Winter Soldier》。如果《WandaVision》是過份破格,《The Falcon and the Winter Soldier》就是過份老正。動作連場、穩打穩紮,故事比大路更大路,就是對此劇的最佳形容,經過幾集,仍然如一。

復仇者大戰魁隆之後,英雄們元氣大傷,死的死、走的走,惟獨美國隊長最幸福,能重新選擇與愛人Peggy Carter一起變老。最終美國隊長將盾牌交給飛隼,《The Falcon and the Winter Soldier》的故事就此繼續展開。飛隼未有承繼隊長遺志,竟捐出盾牌,甘心做個小薯繼續為政府賣命。之後發現世上竟重現像美國隊長般的血清改做超級人類,於是飛隼再度與寒冬戰士聯手,要查出背後真相。講到這裏,已感覺到故事冇驚喜。但未知是否要為《WandaVision》「補鑊」,由第一集開始集集都有拳腳交真功夫。

第一集起,飛隼就與敵人大玩空戰,在峽谷中飛來飛去,刺激感十足。第二集,變為飛隼、寒冬戰士於行走上的貨車上大戰改造人,又是一個電影級的動作場面,睇得出落足心機。到第三集,有曾於《美國隊長2》出場的Sharon Carter,獨力大戰幾十個賞金獵人,重現「黑寡婦」式的拳腳、鎖技、你來我往。所以即使頭三集故事頗沒趣,仍然有官能刺激頂住,都算對觀眾有個交代。

