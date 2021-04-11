黃德斌與前度女友江玉儀（Ivy）導演分手多年，再見亦是朋友，最近被發現多次一齊溫馨放狗，其實娛樂圈經常出現離離合合現象，分手後仍藕斷絲連亦司空見慣。

馮盈盈 舊愛Martin

馮盈盈參選港姐時已公開承認有個十優醫生男友鍾文浩（Martin），曾經瞞住父母貼首期置愛巢與Martin同居，但同居未夠一年便宣告分手。分手不久後，有讀者爆料，目擊二人情人節前夕在中環食飯飲香檳，當時馮盈盈解釋是三人行，跟爸爸一齊與Martin磋商如何處理二人共同擁有的物業。

陳瀅 何猷亨

陳瀅與已故賭王何鴻燊四房兒子何猷亨，2015年同遊日本札幌而令戀情曝光，但不到一年便分手，惟分手後再被影到一起睇煙花，陳瀅更享用猷亨的專用七人車接收工，雖然陳瀅多次強調雙方只是再見亦是朋友關係，不過去年7月賭王離世，陳瀅連續兩日現身賭王喪禮，之後還被目擊拍拖到筲箕灣東大街買雞蛋仔。

麥明詩 林作

十優港姐麥明詩與林作2016年分手，結束3年情，但分手僅個多星期已經箍煲成功一齊過中秋節，之後又一直拖拖拉拉，被指掟煲唔掟蓋，但兩人一再堅稱再見亦是朋友，分手兩年後又被讀者發現在金鐘約會嘆下午茶。

陳庭欣 翟威廉

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）2010年結識了參選港男的翟威廉，緋聞傳足多年，兩人發展了5年地下情，之後翟威廉被揭與32D性感劉晨芝夜蒲蘭桂坊，陳庭欣主動提分手。陳庭欣之後與富貴男友楊振源（Benny）拍拖，但去年底Benny捲入大台奀星謝可逸與失婚婦方潔盈（Jathy）的「桃色事件」，有指陳庭欣因與Benny冷戰，而頻頻約會前度翟威廉訴心聲，事後兩人夾口供指經常一齊食飯。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！