有「英國奧斯卡」之稱的第74屆英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）頒獎禮，於英國時間本月10日及11日、分兩日舉行。由「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）和維奧拉戴維絲（Viola Davis）主演的電影《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）先拔頭籌，在第一日獲得最佳服裝和最佳化妝兩個技術獎。

受到武漢肺炎疫情影響，今屆BAFTA在網上分兩日舉行，第一日頒發技術獎，而第二日就頒發主要演出獎項，包括最佳電影、最佳導演、最佳劇本和演員獎等。第一日除《藍調天后》外，其餘得獎名單包括最佳美術指導《曼克》（Mank）、最佳音響《金屬之聲》（Sound of Metal）、最佳視覺效果《天能TENET》（Tenet）和最佳全體演員《Rocks》等。提名人將於香港時間明日隔空現身第二日的頒獎禮，影星曉格蘭特（Hugh Grant）、湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、Phoebe Dynevor等將會在倫敦現場宣佈得獎名單，而露絲拜恩（Rose Byrne）、安娜姬妲妮（Anna Kendrick）和雲妮絲惠嘉（Renee Zellweger）等亦會在美國洛杉磯宣佈部份名單。此外，由於菲臘親王離世，原定出席盛會的BAFTA主席威廉王子（Prince William）已取消安排。

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