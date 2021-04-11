韓劇《太陽的後裔》的宋慧喬一向被讚愛國，10年來一直都有跟韓國宣傳專家、誠信女子大學徐敬德教授合作，捐贈韓國語介紹手冊，近日喬妹就向中國長沙臨時政府辦公室捐贈了1萬份韓文和中文的介紹手冊。

獲讚愛國

徐敬德教授今日於IG上載介紹手冊的照片，提到4月11日是大韓民國臨時政府的成立日，因此向中國長沙臨時政府辦公室捐贈了韓文和中文的介紹手冊。而之前只捐贈韓文手冊，不過今次就追加了中文版。而最近中韓關係緊張，兩地網民不時就飲食、服裝等文化議題起爭執，徐敬德教授亦曾於IG提到中國的「新東北工程」，不過喬妹似乎無懼大陸小粉紅的攻擊，依舊跟徐敬德教授合作，更於敏感時期添加中文的介紹手冊，因此獲韓國網民大讚。

曾屬同門

另外，喬妹目前忙於拍攝新劇《現在分手中》，而另一女神全智賢亦忙於拍攝新劇《智異山》，剛巧喬妹的前夫宋仲基曾跟全智賢同屬Sidus HQ事務所，宋仲基昨日就特地送餐車到拍攝現場為全智賢及劇組打氣，有網民留言表示期待二人日後有機會可以合作，令人期待。

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