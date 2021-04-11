黃店「阿布泰」遭海關選擇性執法扣貨拉人，激起市民齊心自發「懲罰」力撐，多間門市出現購物人龍，就算要排幾粒鐘都毫無怨言。其中藍奕邦就排了兩小時，他接受《蘋果》訪問表示：「自從疫情同國安法實施之後，好耐都冇機會企出嚟。所以除咗要支持阿布泰，亦藉住呢個機會身體力行作一個表態。」

他買了梳打水、驅蚊水、口罩、紅酒、杯麵等，阿邦並推介：「個冬蔭功杯麵好好食，性價比高，加幾滴青檸汁非常美味，支蚊怕水都好好用。」他並在社交網留言：「仲做到幾多得幾多啦。#買爆阿布泰#2015排到2230 #香港人仲好齊心」有網民更影了阿邦的排隊背影相，讚他「排兩個鐘！佩服佩服！加油」。

而二次創歌手晴天林就創作歌曲《阿布泰！》力撐，原曲為《Uptown Girl》，歌詞勁洗腦：「就任佢打壓吧 即刻買 即刻去 齊齊來阿布泰」、「個個說香港加油來爆買 我就算等一粒鐘都要買」、「阿布泰第一 藍店好快執」聽完首歌，網民都大讚好開心：「呢首正呀！聽到我啲細路上晒腦，連loop咗幾次呀，多謝晴天林」、「好正。這是香港人的精神。叫人感動。太可愛了。」、「聽到嗰度，藍店好快執，真係好正」、「天林抵讚！反應快丶效率高丶立即出片。高質的香港年青人，多謝晒！」

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