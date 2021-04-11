54歲擁逾億身家的的鄧兆尊，多年來享盡齊人之福，一直都一拖三周旋在Carmen、車厘子（Cherry）及陳小姐之間，他都安排妥貼，三女都相處融洽。兆尊昨晚在大台節目中講出自己如何做時間管理人，還接受快問快答，大爆閨房秘密。

兆尊被問到跟正印Carmen拍拖後，二奶車厘子如何介入？他說：「第二嘅係乘虛而入，冇發展，我係中計，係粵語長片橋段，畀佢『隊冧』咗，我返咗酒店鎖咗門，醒咗先發現....」兆尊坦言二奶車厘子介入，正印Carmen曾一度離開，估不到他又一不離二，再有三奶出現，兆尊說：「第三加入難度更高，佢神化少少，佢話自己係上天派落嚟。」兆尊的三奶曾換人，他最初戀上Claire，二人前年分手，去年改由新歡陳小姐補上，她同樣得寵。

堅持唔生小孩

兆尊強調自己不會結婚，他說：「香港一夫一妻制。」兆尊也沒打算生小朋友，他續說：「一個生，個個都要生，生得多好煩氣，佢哋有要求㗎，不過見到我細佬、妹妹生咗，發現好大責任，佢哋都未成熟做呢個動作。」兆尊表示自己擅於安排，會有不同時間分配陪伴三女，所以她們很少內訌或嗌交，彼此和洽相處。為了平息爭人，兆尊指家中從不慶祝情人節，以免分身乏術，若冬至等大節日就會跟三女一齊食飯。兆尊爆三女有一個共同群組，她們會聯手對付兆尊，他自比《西遊記》的唐僧：「佢哋會幫我擋妖魔鬼怪。」兆尊強調把三女安排同住一區，決不可同一屋簷下，他說：「住埋一齊會火燭，佢哋都係冇分大細。」

節目中，兆尊又接受快問快答，他笑言寧虛耗死都不要孤獨死，他揀不舉都堅持不結婚：「因為結婚會得罪好多人，不舉只得罪自己。」兆尊坦言揀女仔會重身材多於樣貌：「樣貌會變，個個對住我都咁靚，如果身材變咗，我咪唔望囉，要觸摸咪合埋眼。」兆尊最後更分享做好男人心得：「男性要對女仔好啲，要有責任感，咁世界會開心好多。」

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