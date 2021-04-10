現年53歲胡渭康的感情生活神秘，入行多年甚少傳出緋聞，反而曾與now主播劉振宇（阿水）爆出基的疑惑，當時胡渭康表示唔介意，還取笑「阿水」被叫胡太；日前胡渭康現身銅鑼灣，但身邊男伴已換了人，兩人匿埋後巷的暗角5分鐘。

當日約傍晚5時許，《蘋果》發現胡渭康單拖現身銅鑼灣的時代廣場，拿着飲品在講電話，似乎在等人，約10分鐘後，一名年約30多歲的男子出現，穿着灰色緊身tee的他身形好fit，頭上還戴了髮箍，十分姿整，髮箍男手上拿着幾袋戰利品，兩人會合後邊行邊傾，然後入了一間賣口罩的店舖，胡渭康對髮箍男說：「唔同場合戴唔同口罩幾好。」

之後兩人離開時代廣場，步行入了渣甸街的後巷，當行到去一個凹位時，兩人在裏面逗留了5分鐘才離去，跟着到酒店欲進膳，但因為餐廳被人包場，兩人轉到食街食壽司。

此外，彭健新日前亦單拖現身銅鑼灣，漫步進入了一間日式超市，健仔在裏面行了兩圈，之後停步撳手機，然後行去售賣拉麵、烏冬的貨架，揀了一輪後，結果買了3、4個杯麵離去，當他發現記者採訪時，健仔有點緊張，用手整理好口罩，在裏面再行了兩個圈才走人。

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