陳逸寧說，在新片《二次人生》中是第一次化老妝扮病人，角色沉重要面對生離死別，與《志明與春嬌》和《恭喜八婆》完全是兩回事。她自己也說，對上一次面對這種氣氛的電影角色，要數到2004年的《蝴蝶》。

配角都有配角的命。陳逸寧每次都戲份不多，但總會令人留下印象，但不代表搵到食，所以她在2007年索性轉行做保險，就是看清娛樂圈沒有保障，「做演員好被動，做保險係主動，我要搵錢就搵到，我自己可以主導成件事嘅一部份，其實係平衡返我一個無助嘅心態。」

近年玩票性質接戲，反而走出一條最強女配角定位。問她想再像《春嬌》爆多次？她比較實際，「我唔希冀爆唔爆啦，講真又唔係細！」41歲的陳逸寧說。

訪問後再度補妝的陳逸寧卻說：「頭先開住攝錄機唔好意思講，其實我都想可以提名一次，攞一次獎嘅！」

配角都想有回報的，不過陳逸寧人生的主角有她最愛的老公和兒子，有仔萬事足已經是最佳獎項。

撰文：文嘉龍

見到婆婆最後一面

勵志片很久沒有出現。《二次人生》是一部關於人生和跑步的電影，陳逸寧戲中演的「師母」最後因病離世，沒有呼天搶地，卻有淡淡哀愁。「𠵱家香港面對比較多問題，需要激發下自己。戲裏面我嗰part有生死出現，去到呢個狀態面對生死，我希望大家睇完都會珍惜，喺一個僅有狀態底下，你擁有就做到最好。」

電影在2019年10月開拍，戲中陳逸寧要面對生死，現實中她90多歲的婆婆在11月因病離世。陳逸寧出生於馬來西亞怡保，兩歲來港生活前，一直在馬來西亞由婆婆湊。怡保的喪禮習俗，會將棺木放在家中數天，然後親友到家中憑弔，全家都是天主教徒的陳逸寧，那幾天齊集在家為婆婆祈禱。比較「好彩」的是，那時候還未有疫情，陳逸寧可以送婆婆最後一程。

說到婆婆的離去，陳逸寧即時淚崩，「講呢啲話題真係好容易喊。其實佢臨走嘅時候，我舅父有打畀我，我婆婆最尾同我講就係no worry la，be happy la（馬拉腔），佢都九十幾歲，佢人生哲學就係唔好擔心，乜都要開開心心。我每年都會返去探佢，所以唔係話好大遺憾。我兩歲幾先嚟香港，因為屋企窮，爹哋媽咪喺香港做嘢先，婆婆湊到我兩歲，我特別感謝同掛住佢。如果發生喺舊年，去到隔離完個儀式都完啦，叫做好彩起碼見到佢最後一面，其實婆婆做完手術就走咗。」

今年的娛樂圈面對更多的生離死別，短短數月先後走了李香琴、吳孟達、唐奕聰和廖啟智。陳逸寧和智叔合作過《選戰》，當年兩人在劇中更有很激的咀嘴和床戲。陳逸寧說：「之前淨係知道佢入院，咁快就走咗！我見到好多朋友都有post出嚟，我自己覺得好多嘢在心中，同佢祈禱囉！嗰陣同智叔有好多交流，我哋拍嘅戲關於政治，我哋都有討論下㗎，李心潔個角色叫葉晴，佢係候選人（特首），智叔又係另一個候選人，佢就講返自己角色裏面嘅政見畀我聽，佢好入戲，我又會反對吓佢，做戲嘅時候大家都好認真！」

人生無常，「知道消息之後啲畫面出晒嚟，我都有loop返睇返啲相，不過我見到咁多人post我就唔post喇，費事好似抽水啦，人都走咗。人生真係好無常，所以真係要珍惜同埋唔好後悔囉！」千祈唔好慣。

彭浩翔發掘我另一面

陳逸寧說，人生路上總會遇到不同的恩師。她畢業於樹仁輔導及心理學系，未畢業已經被星探發掘，1999年拍港台的《Y2K前的暑假》入行，與方力申、高皓正、林子萱和周子駒等合演，那些年大家都很青春。陳逸寧可說是第一代𡃁模，入行初期是廣告女郎，她和唐詩詠是初代「邦民女」。陳逸寧簽約中國星電影公司後，2004年在《蝴蝶》和蔣祖曼玩les，麥婉欣導演是她入行第一個恩師。

「其實我第一套戲係陳勳奇嘅電影（《辣椒教室》），去到《蝴蝶》就係麥婉欣，我覺得佢係令到我愛上演戲嘅一個導演。我記得嗰時喺Fringe Club（藝穗會）book咗個地方，我同Joman（蔣祖曼）有床戲，排床戲直頭上咗麥婉欣屋企張床排，我同Joman又要kiss，我哋成班都好熟成日嘈喧巴閉，嗰時去咗澳門拍，大家都好開心又學到好多嘢，每個部門都學識少少嘢。」

麥婉欣之後，輪到彭浩翔，更加是陳逸寧的恩師和伯樂。《春嬌》的「腿張開」已經搶晒戲，「彭浩翔發掘咗我另一面。比較重戲份係《春嬌》，第一次合作係《破事兒》，我哋可能喺慶功交流過下，佢睇人又叻囉我估，佢發掘咗我呢一面出嚟。《春嬌2》我哋去北京拍嗰個劇本係最爆，我都好感謝佢有搵我演出，佢話諗住我嚟寫㗎，你一定要拍。我睇返其實呢一個劇本係最搵到我性格，我哋喺北京拍嘅時候成日玩，我同阿June（林兆霞）、千嬅拍完就一齊食飯，一傾偈啲性格就嚟！」

其實拍完《破事兒》後，陳逸寧在2007年正式轉行做保險，她坦言當時純粹為搵食，「我純粹心態係搵食，我跟我阿爸搵錢囉，差唔多全家都係同一間公司，我爹哋、我先生、我老爺奶奶都係同一間公司，嗰時未識我先生，我哋都係喺公司識。開頭training入去只係想搵錢，爹哋好似搵到好多錢喎，入到去就開始有一個幫人嘅心，有少少啦，又唔好講到勁偉大，我都想搵錢，我又唔係開善堂。」保險世家，有錢齊齊搵。

跟住爸爸搵食，總好過在娛樂圈浮浮沉沉。不過世事就是很奇妙，陳逸寧全職在娛樂圈打拼時，反而無甚發圍，以玩票性質接戲如《春嬌》反而爆出。陳逸寧說：「世事就係咁無常同得意，有時你強求反而冇喎，你唔強求，佢突然又嚟！我07年入行做保險，一開始好勤力，你個人一勤力就有好多嘢返，我覺得可能係個氣場問題，好似我𠵱家喺屋企湊仔，咪冇嘢返囉！當然我覺得我自己好好彩，如果我好勤力，但係我個人好負面，都唔會有好嘢返嚟，我細個睇過一本書話『幸運就是成日都要好正面同埋笑』，呢個係我人生小小座右銘。」

感激老公縱容我

近年陳逸寧雖然以玩票性質接戲，但大前提都要有發揮先得，如《選戰》和《春嬌》都造就不少話題。「有啲發揮就得，朋友搵我客串都得㗎，同埋要睇吓個team係咩人囉，可能感覺行先，同埋我一定要收到我嗰個角色簡介，冇完整劇本都要有我嗰部份劇本。如果好似friend到彭浩翔咁就梗係乜都接啦，冇所謂啦！𠵱家拍戲想正能量多啲，神經病我又做過，空姐我又做過，係未做過警察囉，但係不過……（如果要做女警？）睇下佢係咩性格囉！」正能量女警，好考演技！

陳逸寧說，現在自己全職做湊仔婆，雖然保險客照跟，但最大「客仔」就是快將八歲的兒子。她2013年下嫁保險業老公，她很感激老公給予她無限自由。

她轉行做保險不只搵到食，更搵到個老公，「佢冇限制我，佢好縱容我。其實佢都係我恩師，佢教識咗我好多嘢，有時候我喺屋企情緒會比較多，佢又教識我calm啲，唔好對個仔咁惡，所以我都好多謝佢。我哋同一間公司識，佢熱烈追求我，哈哈哈，佢成日借啲意話要傾啲保險嘅嘢，但係又約我去食生蠔去食啲好高級餐廳，都搞咗一輪嘅，之後我覺得佢個人好好，順理成章慢慢想穩定啲，我覺得佢係一個好穩定嘅人，覺得自己要搵嘅人就係佢喇！」

拍拖兩年後結婚，今年是拍拖十周年，陳逸寧說：「咁就十年！梗係有風浪啦，不過過咗去就算，𠵱家幾好啦！個個都有缺點㗎啦，點解佢包容到我，我包容唔到佢啫，公平啲啦，我覺得唔好成日我要求佢，而佢又唔要求我，不如大家都畀一個舒服嘅位去要求對方，同埋我哋咁多年一齊都知道，我哋係好錫個囝囝，所以唔好冇啦啦喺呢一刻挑起啲乜嘢風浪！如果有時覺得淡啲，咪欣賞吓佢另一面，去吓staycation囉，我覺得最緊要係溝通，每一日都要傾偈，噏下啲新聞都要傾吓，將大家啲價值觀拉返近啲，我覺得溝通同欣賞好重要。」

男主外女主內，現在教仔的重任落在陳逸寧身上，「主要都係聽我講多，因為佢做嘢都好忙，所以屋企嘢就變咗係我主導。」月初的復活節，陳逸寧也有任務給兒子，「我覺得佢要meet到佢嘅target，背好佢嘅乘數表先講啦，二年級都仲未識背，我嘅target就係要喺呢個Easter等佢背好，同埋佢揸筷子要識揸囉，我要求好basic㗎咋！」

做人同做保險都如是，最緊要meet到target。

【後記】歡呼

陳逸寧忙住湊仔都要為電影宣傳，新片中有句很重要的對白口號，「總要為人生歡呼一次」。陳逸寧很有同感，「我覺得真係好好彩，我已經歡呼咗幾次，我大學畢業啦；跑到條好勁嘅數、簽咗一張好大嘅單啦；拍到套好好嘅戲、票房又好，呢啲已經係歡呼咗！最勁嘅歡呼就係我生咗個仔，我𠵱家希望可以為我嘅仔嘅人生歡呼！」

那張好大的單到底有幾大？「幾百萬囉，算係咁啦，保險又唔係啲乜嘢product，又唔係iBank！呢張單係近排嘅事，我不嬲都係揼石仔，對我嚟講好好㗎喇！」

陳逸寧的最大回報，應該係個仔。

髮型、化妝：Star4 Makeup