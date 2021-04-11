ViuTV舉辦的《最後一屆口罩小姐選舉》昨晚進行總決賽，由最後八強莎嘩Dee卡、阿姨、黑妹、肥腰、178、老闆娘、細細粒和浩南，爭取三甲，另有「服裝與口罩搭配獎」及網民投票、由被淘汰的12位佳麗角逐的「除罩最靚獎」。節目由強尼及蔡宛珊主持，首先眾佳麗逐一表演，莎嘩Dee卡跳鋼管舞最性感，阿姨跳舞時則不慎走光露T-back。浩南表演talk show時說：「我好鍾意香港，我去旅行都掛住香港，你話我MK，我至多都係一個港女。」似另有深意。泳裝環節時，肥腰最後出場，站在旁邊的保錡整個人表現硬晒軚，目不斜視，他解釋：「始終男女授受不親。」似乎想為自己之前賤男形象洗底。不過保錡「復出」，網民留言仍未接受他，邊看邊留言「又話退出，咁快又復出」。

頒獎時，大會揭開佳麗真正身份，「除罩最靚獎」由已被淘汰出八強的「三小辣」羅佩芝奪得，最多新聞的「老闆娘」楊慧敏最低分得第八，冠亞季軍依次為27歲的「浩南」鄭伊琪、「阿姨」徐蒨寧及「細細粒」馮寶欣，浩南同時獲得「服裝與口罩搭配獎」，成為雙料冠軍。

193寸TVB

賽前ERROR四子接受訪問，不過保錡被其他三子「雪藏」，要站在三人身後不准出聲。四子被問到節目安排與無綫《開心大綜藝》正面對撼，193直說：「佢哋係畀老嘢睇嘛。」他又寸無綫收視計法：「收視得幾百部電視機，我哋不嬲都唔理。」提到曾志偉說ViuTV較偏門，要用J2台鬥，193搶答說：「J2係做乜？係咪40幾歲仲話後生仔嗰個？」