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Harry Styles新片染金毛扮同志警員 隱瞞身份娶愛瑪歌連

1小時前
Harry Styles（右）在新片扮演同志警員，與David Dawson和愛瑪歌連（圓圖）展開三角關係。

早日撻着37歲荷李活女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）的27歲英國男歌手Harry Styles，將會與Netflix大熱劇集《王冠》（The Crown）女星愛瑪歌連（Emma Corrin）合作同志電影《My Policeman》，他在片中扮演隱藏同志身份的警員。

一向形象中性的Harry Styles將會染金毛扮演同志警員Tom Burgess，而愛瑪歌連就飾演其太太Marion。電影改編自英國女作家Bethan Roberts的同名小說，故事發生於1950年及1990年代的白禮頓，當時同性戀在英國尚未合法化。Tom在戲中愛上由38歲男星David Dawson飾演的博物館館長Patrick，但卻因為時勢所迫，與學校教師Marion結婚。後來Marion因出於一時妒忌，揭發Patrick的同志身份而令他被拘捕。電影將於今月開拍，去年曾傳過Marion一角是由「灰姑娘」莉莉詹絲（Lily James）飾演

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Harry Styles愛瑪歌連David Dawson
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