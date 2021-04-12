十間電影公司合資開拍的抗疫電影《總是有愛在隔離》，電影主題曲 《如果心裏是愛》邀請了盧冠廷作曲、唐書琛填詞，並由劉德華、張學友、李克勤、容祖兒、草蜢、蘇永康、梁漢文、周柏豪、薛凱琪、鄭欣宜、鄧麗欣、鄭融、連詩雅及吳浩康等獻唱。早前一眾歌手在限聚令下分批走入錄音室，歌曲監製盧冠廷表示，雖然由作曲到錄音時間倉促，但大家一顆合力的心，令這首完成品更有feel，並透過今次合作認識了不少新面孔和靚聲王。

鄧麗欣自爆被盧冠廷當年的經典歌曲《陪着你走》所感動，自己亦寫了首《陪着我走》向這位前輩致敬，所以當見到對方時即急不及待告知自己憑歌寄意。蔡一傑坦言在疫情影響下，很久沒入錄音室，連草蜢隊友都很久沒見面，蔡一智希望藉這首歌提醒大家注意衛生和健康。錄音去到尾聲時，草蜢遇上鄧麗欣，即來個自拍合照留念。而連詩雅與鄭融則巧遇劉德華，同樣把握機會來個合照，連詩雅靦覥笑說：「同華仔影相，原來個心真係有啲緊張㗎！」

薛凱琪在錄音室不時向盧冠廷請教發音和咬字問題，在歌詞寫上英文拼音，同樣要用英文拼音記歌詞的鄭欣宜，看到薛凱琪的歌詞紙，即順手牽羊：「啱哂，我可以用你嘅拼音。」

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