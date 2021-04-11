歐倩怡於1999年因拍旅遊節目與郭晉安擦出愛火，拍拖七年修成正果，2006年在迪士尼舉行童話式婚禮。不過原來童話背後，歐倩怡承受着無比傷痛，日前她在灣仔接受《蘋果》專訪，將15年前一直埋藏心底的秘密公開：「其實我係因為有咗先結婚。」並指自己曾兩度流產，幸走出小產傷痛，現一家四口幸福美滿。

歐倩怡在90年代憑動畫《櫻桃小丸子》的片尾曲《問題天天都多》，唱到街知巷聞，開心形象深入民心。出道十年後，當時26歲的歐倩怡與郭晉安在迪士尼舉行童話式婚禮，外人看來十分幸福，原來她背後卻有段傷痛過去。歐倩怡日前在灣仔接受《蘋果》專訪，公開心底埋藏多年的秘密，她說：「其實我係因為知道自己有咗先結婚，因為未夠三個月，大家都唔知，我啲親戚朋友暗中用咗20日去搞呢個婚禮，哈哈，因為唔可以搞得太耐，驚見肚。」

媽媽開解學懂釋懷

可惜未到婚期，歐倩怡已經流產，心裏對婚禮曾一度感猶豫，「臨擺酒先知道自己小產，心情係好忐忑，咁小產咗仲結唔結婚呢？但啲嘢都搞好晒，咁就結啦，哈哈哈，好多嘢好似整定。」2009年歐倩怡曾在受浸禮上，親述自己如何走出兩次流產的痛苦，說到傷心處，她仍忍不住眼泛淚光，透露第三次懷孕，當胎兒三個月大的時候，有一天半夜肚痛，卻害怕自己會再次失去。歐倩怡直言：「嗰陣係有唔開心嘅，我有打安胎針，知道BB可能唔得，做咗好多嘢，但呢個世界係有汰弱留強，既然個胚胎成長有問題，唔好夾硬嚟。」歐倩怡媽媽是資深醫護人員，她理性和歐倩怡分析，指勉強生下有問題胎兒，對父母或小朋友都未必係一件好事，令歐倩怡釋懷，「我覺得都啱，或者同呢個BB冇呢個緣份。」經歷流產後，歐倩怡轉食有機及高營養食物，又戒食雪糕等生冷食物，調理好身體，最終誕下一子令山，三年後再誕細女以雅，湊成一個「好」字，之後退出幕前，專心相夫教子。

性格獨立唔使人陪

現年41歲的歐倩怡從不介意老公郭晉安比自己大15年，認為愛情不分年齡，但由拍拖到結婚22年，總會出現危機，「佢之前有啲角色好dark，太入戲搞到個人好古怪，將性格同情緒帶返屋企，以前嚴重啲。𠵱家佢演到爐火純青，小朋友撲過去攬實爸爸，靈魂就返晒嚟。」歐倩怡外表嬌滴滴，但其實性格比老公更獨立，「我游水、讀書、打鼓、買衫都鍾意一個人，但老公就鍾意打網球，成日都要有人陪，需要多啲關懷。」

現在子女長大，歐倩怡可以騰出更多時間，早前她跟馬天佑重唱《問題天天都多》，並簽了新經理人，準備做網台節目。「我16歲考完會考，就去參加新秀歌唱比賽，好彩遇到《問題天天都多》，令有啲人認識我，如果冇呢首歌，可能喺街行過都唔知有歐倩怡呢個人。」復出後被指是童顏keep得好，被問到有沒有人追，歐倩怡笑言：「我落咗妝你唔知，咁大個郭生喺度，邊個敢追我！」

撰文：嵐山

攝影：陳慧安