台灣天后蕭亞軒（Elva）於2月在家中被愛犬咬傷，導致嘴角受傷，要入院做手術，留醫近兩個月，今日Elva在IG貼出臉部相片，左面頰近嘴角位置，明顯看到傷痕。她接受台灣《蘋果新聞網》訪問，強調雖然自己被愛犬咬傷，但原因是狗狗的母親在被收養前，曾被前主人家暴，導致生下的狗仔先天有恐懼，當時Elva正抱着愛犬錫錫，才會發生意外被咬。

Elva指自己留醫了2個月，當時有3天感到很厭世，因為「只能躺着都不能動」，後來連說話、哭、笑，甚至挖鼻孔都會痛。她說：「自己的臉細胞壞死，還在養皮。」目雖然現在仍要服用類固醇治療，但她說：「I’m ready！」而男友黃皓的情況較她好些，皮沒掉，日前黃皓已出院。

而在養傷期間，她對外出很恐懼，完全不敢出門，後來才逐漸放開，最近回復上社交網留言，算是自己的健康見證，今日更外出到文創市集逛街，由於擔心被外界異樣眼光或被狗仔影相，仍然小心翼翼。

雖然面部受傷了，但Elva坦言不會怪責愛犬，亦不想說是哪一隻狗咬傷她，但強調絕非是「弟弟」，今次事件只是意外，希望外界不要對領養毛孩有疑慮。

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