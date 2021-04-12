前組合Face To Face成員吳少芳（Jodi)離世，終年54歲！今早她的facebook專頁上寫道：「各位Jodi親愛的朋友，Jodi已經回到天家，多謝大家一直對Jodi的關愛」，相信是家人透過她的facebook公告死訊。Face To Face是1990年出道的女子組合，由吳少芳(Jodi)及蔡惠玲(Connie)組成，二人當年由曾任黎明、鄭秀文經理人的李進(Frankie)一手發掘，兩年出過三張唱片，包括《情迷Milano》、《一些》等K歌，可惜事業正起飛之際，Jodi於1992年發生嚴重車禍，導致四肢癱瘓，從此就過着輪椅代步的生活。

車禍後，Jodi宣佈退出樂壇，Face To Face亦解散了，由大受歡迎的女子組合，變成幾乎不能自理的殘障人士，Jodi要靠家人照顧起居生活，但她未有放棄自己的生命，由最初要插着呼吸機度日，其後學識自行呼吸，最終Jodi在深切治療部住了5個月，再到麥理浩復康院做8個月治療。出院後的Jodi雖然要靠輪椅生活，但思想正面的她，不時出席講座發揮正能量，她曾說：「死好似好簡單，但唔死嘅話，有好多方法可以解決問題。」2019年，Jodi獲鄭秀文邀請，踏上紅館的舞台擔任嘉賓，在台上合唱時激動落淚，感動觀眾。近年Jodi更自製辣椒油出售，積極地生活，想不到突然傳出離世消息！

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