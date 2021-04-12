日前已傳出TVB副主席及行政總裁李寶安被「炒魷魚」，遭董事局要求提早退休，當時李寶安還指是「Fake news」。而事隔一日，再傳出65歲的李寶安自行提出退休安排，將於5月26日股東會後退休。到今日TVB正式公佈李寶安，將於5月27日退休，並辭任多個職位。

自曾志偉在今年2月正式回巢，並擔任副總經理後，近兩個月TVB內部亦有變動，繼何哲圖率先離開後，其妻兼李寶安的愛將、助理總經理余詠珊亦於本月底離職。對於TVB近日變天，今日出席活動的藝人陳山聰、蔡思貝、鄧佩儀和袁偉豪，他們對李寶安將離職，也不敢多言。不過袁偉豪十分識撈，對曾志偉及王祖藍先來賣口乖，更提議多與高層溝通。

袁偉豪今日被問到對李寶安即將離任，跟對方過往有否接觸？他說︰「同佢見面少啲機會，通常都係台慶嘅日子，短暫打個招呼。」被問李寶安在任期間的事績，有何看法？他說︰「好難用呢一刻去評論，我覺得每個人都有佢自己嘅崗位要做嘅責任，同負責嘅東西，所以嗯……」沉默了片刻，他又接着說︰「而家喺公司，我感受到好新嘅氣氛，當然獎門人（曾志偉）返嚟做節目，又有祖藍，我哋都希望多啲機會，每隔一、兩個月，可能同事同內部嘅高層，或幕後嘅導演、監製可以一齊交流一下意見，互相去聽吓對方嘅睇法，公司上可以做得更加好、更向前，我覺得係win win嘅做法，我自己有咁嘅期望。」

股價升李佳芯嘆遲入市

至於陳山聰表示沒有跟李寶安接觸過，他說︰「我冇呀，佢咁高層，都係啲大型節目點吓頭。」被問對李寶安在任期間的事績如何？他說︰「咁我又唔知，我哋做藝員忙於自己工作，關於行政上我從來都冇留意，每個人都有佢嘅階段，希望佢身體健康，開開心心。」而蔡思貝和鄧佩儀表示都是在台慶日子才見到李寶安，其他事都不作評論，只懂是做好自己本份。

此外，李佳芯出席另一個活動時，被問到對李寶安退休一事，她說︰「我見李生機會唔多，同台見過一、兩次，真正同佢傾偈係少啲，一直以來都知佢好用心幫公司做好多嘢，想公司好，都戥佢開心，都到適合嘅年紀，（但今日股價即刻升？）係呀，我遲咗買添。」對於公司近日的改革，她坦言︰「我真係唔知，我只係一個演員，做好自己本份，拍好劇娛樂到大家，令觀眾睇得開心就夠。」而同場的蕭正楠和陳瀅，被問李寶安退休一事，兩人異口同聲反問是否肯定，及後得知今早公司有公佈，並且股價反升，蕭正楠抵死的說︰「係咩！買遲咗添。」

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