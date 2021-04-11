武漢肺炎打擊全球各行各業，當中演藝圈更是重災區，由去年起演藝界事業一蹶不振，各地戲院被迫關閉，令到不少電影的拍攝工作即時喊停，即使已完成好的電影也上映無期，令到一眾演藝界人士叫苦連天。在韓國方面，無論歌影視界都受疫情影響，當中有不少電影轉而在串流平台上架，好似由男神宋仲基主演的巨作《勝利號》因為映期一改再改，最終決定於今年2月在Netflix上架。

預計戲院消失

而去年同樣被視為重頭巨作、由兩大男神孔劉和朴寶劍主演的《複製人徐福》（徐福）原定於去年12月壓軸登場，但同樣因為疫情再度爆發，令到《徐福》的上映即時喊停，直到上月片商終確定於本月15日在香港及韓國同步上映，同時在韓國方面更會在OTT服務電視「TVing」上公開。事實上，《徐福》屬韓國最大的投資發行公司CJ娛樂投資的電影，最終安排戲院及線上同步上架，對於電影業來說是一件重要的事情，亦預計戲院今後有可能消失在大家的日常生活中。

去年虧損嚴重

韓媒訪問了一些10至20歲的年輕人，訪問他們為何會不去戲院時，他們回答說：「因為疫情，和一起去的朋友分開坐很不舒服。而且通過Netflix觀看電影很方便，所以不想再去戲院了。」韓媒亦分析指因為只要有一部智能電視，YouTube、OTT、網絡搜索、遊戲、各種電視節目，都可以一次性通過遙控來觀看。事實上，韓國戲院業去年虧損嚴重，市場佔有率達50%的CGV早前公佈去年營業利潤出現了3,925億韓圜（約27億港元）的虧損，樂天影院和Megabox的赤字亦合共將達到4,000億韓圜（約27.5億港元）。反而串流平台Netflix等卻不斷投入大額金錢去製作電影、電視劇，預視到戲院業界的未來十分黯淡。

狂掃演技獎項

雖然業界不看好戲院業，但幸而近日有一部電影在當地上映，令當地沉寂多時的戲院業起死回生。由韓國73歲實力派女星尹汝貞孖《陰屍路》（The Walking Dead）男星Steven Yeun、韓藝璃、Alan Kim主演的《農情家園》（Minari），在外國橫掃多個獎項，在香港時間本月26日舉行的奧斯卡頒獎禮上更獲得六項提名，當中包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳原創劇本及最佳配樂。《農情家園》是一部美國劇情片，但因為劇中的主演都屬韓國演員，加上尹汝貞已先後憑電影在國際各大頒獎禮上勇奪逾30個演技獎，所以電影在韓國亦受到關注。

保持票房冠軍

尹汝貞憑電影獲提名奧斯卡最佳女配角，更屬於韓國首位演員入圍爭奧斯卡，所以亦帶挈《農情家園》在韓國勁受歡迎。電影於上月開畫一直保持在票房冠軍位置，觀眾都因為尹汝貞而紛紛入場支持，為當地的戲院帶來衝擊。當中《農情家園》於上映16日累計觀影人次就突破50萬，上映21日就突破70萬人次，預計即將邁向百萬大關，對戲院業來說無疑是喜訊，同時隨着《徐福》的上映，業界都睇好電影能刺激觀眾入場欣賞電影的意欲，為死氣沉沉的電影業帶來新衝擊。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！