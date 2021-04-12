韓國人氣劇《愛的迫降》的第二男女主角、31歲金正鉉和36歲徐智慧日前被爆成為《愛的迫降》中第二對戀人，不過事後兩人極速否認戀情，緋聞因而爆出金正鉉與現時的事務所O& Entertainment陷入合約糾紛，同時遭外界重提他於2018年拍《時間》時對拍檔徐玄黑臉一事。昨日韓媒就踢爆金正鉉當時跟某女演員拍拖，因為女友的關係而抗拒愛情戲，甚至碰到徐玄的手後，演戲一結束就用濕紙巾抹手，令徐玄委屈流淚。今日韓媒《Dispatch》就追加爆料，指當時金正鉉的女友正是男神金秀賢的緋聞女友、韓劇《雖然是精神病但沒關係》31歲女星徐睿知。

對話曝光

金正鉉拍攝《時間》時極力抗拒身體接觸，而且要求刪走很多親密戲份，根據韓媒《Dispatch》的報道，指受到有關《時間》的報料，發現一切都是金正鉉當時的女友徐睿知的要求。《Dispatch》又公開金正鉉跟徐睿知的對話內容，內容見到金正鉉向女方表示：「我的手只會用來摸你。」徐睿知就指示男方拍劇時：「你要僵硬一點，不能有身體接觸。」另外亦見到徐睿知問：「今天怎樣樣了，都不告訴我嗎？」金正鉉就回：「今天我連跟女工作人員打招呼都沒有，完全僵硬。」

隨時報到

例如本身劇本內表示金正鉉及徐玄掉下去後相擁在一起，但播出的場面是二人分別躺在地上。韓媒把劇本與電視劇場面進行了比較分析，指出由第5集到第12集，消失的身體接觸場面大約有13場戲，劇中金正鉉及徐玄舉行婚禮的場面，二人連手也沒有拖。韓媒表示：「金正鉉正在接受別人的『指導』，不是《時間》的導演，而是現實的導演徐睿知。」另外，有指製作組於現場很擔心金正鉉，指金正鉉對手機非常執着，一刻也沒有放下過電話，而且金正鉉會拍攝並向女友報告現場情況，徐睿知亦多次要求男友不能有浪漫戲，亦不需要跟女工作人員打招呼。

另外，金正鉉及徐睿知曾合作於2018年上演的電影《邂逅記憶-初戀》，二人於戲內戲外都表現甜蜜。

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