望穿秋水，影迷等足「一年」、由韓國兩大男神孔劉和朴寶劍主演的勁片《複製人徐福》 終於在大後日上映，電影原定去年12月在韓國及香港上映，不過因為受武漢肺炎疫情影響，兩地皆無法如期上映，直到上月終於傳來好消息，《複製人徐福》確定於大後日（15日）在韓國、香港等地同步上映，令餓了兩大男神作品多時的影迷大感興奮。

首部複製人題材

《複製人徐福》是韓國首部以複製人作題材的電影，由《初戀築跡101》的導演李勇周事隔八年再執導的新作，故事講述垂死的前特工閔奇憲（孔劉飾）接受了國家級機密任務，將史上第一個複製人徐福（朴寶劍飾）由研究所護送至安全地方。年僅10歲、身懷人類永生秘密的徐褔，在奇憲的陪伴下，首次踏進真實世界，即要面對四方八面的追殺，二人更被情報局列為恐怖分子，奇憲將如何保護徐福，在驚險中殺出重圍？

製作費逾1億

作為首部以複製人作題材的韓國電影， 《複製人徐福》單是純製作費就投入了160億韓圜（約1.1億港元）的金額，如果追加後期等總製作費，預算《複製人徐福》累計觀影人次要達到400萬，才可以封蝕本之門。目前在韓國方面疫情雖然有所放緩，但要在疫情下突圍而出也並非易事，而韓媒亦十分關注再有韓國大片上映的票房成績。

OTT同步上架

由兩大男神合作的《複製人徐福》早前終於有映期，令各地fans大感興奮。以往韓片在香港上映基本上都要等待韓國開畫後，港迷才可以入場捧場，但今次電影《複製人徐福》就有別於一般韓片，安排在韓國、香港及台灣等地同步於本月15日開畫，令港迷不用擔心會被劇透。而香港方面更會於明日率先安排優先場，讓fans先睹為快，盡早欣賞孔劉和朴寶劍兩大男神鬥戲。

而韓國方面除了在戲院上映外，更會在OTT服務電視TVing上同時公開，讓影迷可以選擇在家中安全環境下欣賞電影。

兩大男神合作

《複製人徐福》由開拍到上映都受到各方關注，事關電影由兩大男神孔劉和朴寶劍擔正，當中孔劉已紅了多時，之後因為《鬼怪》和《屍殺列車》令他的事業再創高峯。今年孔劉影視皆旺，除了《複製人徐福》外，亦有拍攝電影《Wonderland》及劇集《寂靜的大海》，忙個不停。不過今次是孔劉和朴寶劍首度合作，所以令人十分期待兩人在片中如何擦出火花。

而朴寶劍已於去年入伍當兵，所以他就未能會合孔劉為電影宣傳，宣傳責任亦落在孔劉的身上。孔劉受訪時就自揭今次角色是他入行以來演過說話最粗魯的角色，而他為了演繹面臨死亡的主角而刻意減肥。於片中他亦有不少動作場面，孔劉曾笑言十分羨慕經常坐在輪椅上的朴寶劍，同時又大讚朴寶劍很純真和開朗。

《鬼怪》演員合體

《複製人徐福》除了孔劉和朴寶劍擔任主角外，孔劉的《鬼怪》拍檔趙宇振亦有份出演，並飾演情報局要員，一路追捕孔劉和朴寶劍。而出演人氣劇《雖然是精神病但沒關係》的張英南則飾演研究所所長，她是負責「徐福」專案的研究員及博士，亦是創造人類第一個複製人的人員，她一直近距離觀察着徐福的成長過程。

探討爭議話題

「複製人」本身是一個非常具爭議的話題，大眾對複製人是否應該誕生一直存在不同意見，有不少人認為複製人是違反上帝，所以在道德上是不能接受的。不過有人認為複製人對於醫療等實驗方面有一大作用，但始終礙於道德問題，所以複製人問題一直爭持不下。而孔劉在受訪時亦談及接拍電影前的感受，他表示：「《複製人徐福》是一部講述人類生存和死亡的作品，在選擇作品的過程中，我的想法和苦惱也產生了很大的影響。最近我經常想下一代生活的世界會如何？2050年韓國將會是怎樣的狀況？《複製人徐福》中出現的複製人也在不久的將來可能會出現，雖然是結果論，所以選擇了以近未來為背景的作品，電影亦成為了起點。」

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