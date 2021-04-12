韓國MBC台諧星出身、曾演出電影《清潭菩薩》及推出個人專輯的男星金哲民，前年透露患肺癌末期，去年因病情惡化而要進行植入人造骨的頸椎手術，近日他因病情未有好轉而住院，但仍有接受訪問公開近況。

擔心大腦出事

於YouTube頻道《白恩英記者的Bbyong Talk》（音譯）昨日播出的影片中，公開了有關金哲民的近況。金哲民透露，因目前健康狀況急劇惡化而正在住院，早前磁力共振掃描的結果並不理想，坦言：「肺和肝變得非常不好，所以需要做腦的磁力共振掃描，感覺大腦也會出點問題。」

任英雄翻唱歌曲

目前呼吸都有困難的金哲民，表示接受訪問的原因是一定要感謝男歌手任英雄：「我得了癌症後，他就為我翻唱了我的歌。我們曾經一起演出過節目，不是一直都有保持聯絡的關係，而我剛發行《沒關係》專輯後就得了癌症，所以沒能宣傳，但因為任英雄唱了一次，就有30萬人聽了，是名副其實的英雄，非常感謝大家，到最後也不會忘記。」金哲民又感謝為他打氣的市民、搞笑藝人和歌手前後輩等朋友。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！