大S(徐熙媛)與汪小菲當初見面4次就閃婚，轉眼間二人已經結婚10周年，上月他們和好友林心如、霍建華兩公婆以及其他親友一同慶祝「錫婚」。可是，兩公婆雖然成功跨過「七年之癢」，日前卻傳出汪小菲做抖音直播時，和一位短髮索女開心聊天。過程中，飲到半醉的汪小菲，被旁邊的「豬隊友」出賣，朋友不但說出索女的真名，還爆料指一行人曾在四川成都一齊飲過酒，汪小菲和女方更以哥哥、妹妹相稱。

雖然索女很快反駁，稱自己不認識汪小菲，但仍被網民熱烈討論，猜測汪小菲和她的關係。其後汪小菲疑似飲醉酒，雙頰通紅、雙眼半開合倒在床上繼續做直播，看到有網民留言鬧索女，他堅稱自己不認識她，對方也很無辜，叫大家不要罵了。隨後他疑似醉意湧上，當場爆粗說：「操你X的，抖音，傻X，腦子有病吧！」

其實，汪小菲已非首次被指醉酒後失態，去年9月，有報道指他在北京酒吧與朋友聚會玩到淩晨離開時，攬着一位年輕女性，而他表現有點醉意，走路搖晃，女方扶他一把，報道指二人互動親密，對此汪小菲在微博貼文怒斥回應：「你哪個眼睛看見我手了」，反駁報道失實。

另外，汪小菲昨晚爆粗後，經過一晚的沉澱，他今日在微博貼文道歉，表示自己可能隔離太久，出來喝了點就有點放飛自我。他解釋昨晚隨意開了直播碰到了該名女士，從來都沒見過也不認識，結果他的朋友莫名其妙認識對方，所以聊了一會兒，「實在抱歉，給大家帶來不好的影響，實在不好意思」。

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