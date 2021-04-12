「超人」亨利卡維（Henry Cavill）一向為人低調，甚少對外公開私人生活，但亨利本月初被傳媒爆出新戀情，拍到他拖着一名戴上太陽眼鏡的金髮女子放狗，令亨利索性在IG罕有地公開女友身份。

亨利卡維前日在IG貼上與新女友Natalie Viscuso捉西洋象棋的照片，亨利還含情脈脈看着托下巴的她，並留言：「這是我很安靜且自信的樣子，在我美麗的愛人Natalie打敗我之前。」照片曝光後，影迷紛紛留言祝賀亨利找到真愛，其中一名網民還搞笑指他的照片像在拍Netflix迷你劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）第二季。Natalie被傳媒起底是傳奇影業（Legendary Entertainment）television and digital studios的副總裁，曾製作亨利主演電影《超人: 鋼鐵英雄》（Man of Steel）和《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）。

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