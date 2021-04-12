前組合Face To Face成員吳少芳（Jodi）離世，終年54歲。家人在其FB公告死訊，對於好友撒手人寰，DJ李志剛接受《蘋果》電話訪問時十分難過，哽咽表示Jodi是因癌細胞擴散病逝。

因車禍致終身癱瘓的Jodi，於3年前不幸確診癌症，人生再受到考驗，雖然Jodi積極抗癌，可惜最後未能戰勝病魔。跟她相交多年的港台DJ李志剛，收到噩耗十分傷心，他哽咽說：「上個禮拜見過佢一次，當時佢身體好弱，但鬥志好強，因為癌細胞擴散到身體唔同部份，好多佢嘅好朋友、屋企人全部去睇佢支持佢，大約兩三星期前，佢接受領洗，我哋喺佢身邊唱聖詩為佢祈禱，佢倒轉頭安慰返我哋，叫我哋唔需要擔心佢，佢係一個好有鬥志、好堅強、對生命好正向，朋友同家人都會延續佢正向嘅能量。」

李志剛透露，有次跟Jodi通電話，她還反過來安慰他：「Alex，我唔會咁快死，我好有生命力。」李志剛指當時Jodi身體其實很虛弱，但她沒有想過放棄，在人生的最後階段，還問醫生能否把標靶藥注射入身體，因為當時她病重得辛苦，連吞藥的能力都沒有了。李志剛說：「好希望佢屋企人節哀順變，希望未來日子喺天家同Jodi重聚。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！