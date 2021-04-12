林德信（Alex）昨晚於IG分別以中、英文撰長文悼念剛離世的公公，Alex細訴跟公公相處的溫馨畫面，他寫着「公公我好感恩你一路一直陪着我成長。細個嘅時候當我瞓唔到覺，你會坐喺我床側邊拍拍我隻腳，直到我入睡。每日送我返放學，煮好多嘢畀我食。到你變老嘅時候有病，我就坐喺你張床側邊幫你做按摩，每個禮拜日就會同你食飯。」

與公公感情深厚的Alex，感激公公給予自己的愛，「我覺得自己好幸福。多謝你畀我呢個機會，將所有你畀我嘅愛還返畀你。多謝你照顧得婆婆咁好。」最後他表示會懷念以往每個星期日跟公公共進晚餐畫面，將一切銘記心中，「我會好掛住你。 Rest in peace」。

字裏行間感受到兩人彼此深厚的愛，在Alex IG內不時會見到他跟媽媽陪伴公公的相片，每張合照3人都展露溫馨幸福笑容，而Alex在分享悼文同時，亦貼了多張從兒時到成長後，跟公公拍攝的家庭相，不少圈中人也紛紛留言慰問Alex。

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