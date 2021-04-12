鄧麗欣（Stephy）及顧定軒（Zeno）今日去到昂坪巿集，出席慈善活動啟動儀式，二人以分別以顧問及活動大使身份，早前親身揹着竹籃行山15公里，為慈善出力。

Stephy表示已連續參與活動多年，今年還推薦曾在劇集《男排女將》中合作的Zeno做今屆大使，Stephy表示自劇集《男排女將》完成後，沒有機會跟對方見面，Stephy說：「係私心叫佢，覺得佢靚仔、可愛又乖。」至於與男友邱勝翊（王子）相比，Stephy笑言：「冇得比，大家唔同style。」

男友極力反對剪短髮

Stephy透露跟王子已有4個月沒面，她說：「已經習慣呢個模式，冇辦法啦，佢喺台灣拍緊戲，大家都做緊嘢感覺好啲。」Stephy指早前透露需要剪短頭髮，被男友要脅她不要剪，她笑言：「佢話『你試吓』，我好想試，佢依家過唔到嚟，冇咩可以做到，不過我暫時未有呢個衝動。佢極力反對叫我唔好剪，其實一開始都有傾過，佢想我留長頭髮。」Stephy早前戴上口罩的自拍照與容祖兒（Joey）相似，她指Joey亦有私訊她，但暫時未試過出街被認錯。

顧定軒為緋聞落閘

另外，Zeno承認完成《全民造星III》後，工作機會增加，他說：「之前拍咗幾部電影，之後會陸續上映。」而他早前跟導演陳健朗拍拖的陳凱詠（Jace）傳出緋聞，Zeno回應：「同Jace係好認識好耐嘅朋友，冇可能發展。」

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