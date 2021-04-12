有「英國奧斯卡」之稱的第74屆英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）頒獎禮，於英國時間昨晚舉行第二日的活動。台灣導演李安早前已獲大會公佈獲頒終身成就獎，以表揚他對電影界的貢獻，身在台灣的他透過視像致詞，大讚英國對他特別好。

台灣導演李安獲BAFTA大會頒發終身成就獎，成為首位獲此獎項的華人，由60歲英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）介紹出場，兩人曾在1995年電影《理智與感情》（Sense and Sensibility）中合作過。現年66歲的李安在致詞時表示：「英國對我的職業生涯特別好，《冰風暴》（The Ice Storm）只在英國賺到錢，拍《理性與感性》時就像是第二所電影學校，當時我只能用簡短句子溝通。我給演員的評語非常簡潔、直接和誠實，演員還比賽誰會得到我最殘酷的評語。」李安還提到英國的同事非常有耐心，對他亦很友善，自此他也敢於冒險，嘗試許多其它類型電影：「對我來說，這就是拍電影的意義，讓我勇敢面對真相。透過故事、畫面和聲音呈現在大銀幕上，這是我和世界連結的方法。」除了曉格蘭特外，「邪神洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）和《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）女星Phoebe Dynevor等亦在倫敦現場宣佈得獎名單，而露絲拜恩（Rose Byrne）、安娜姬妲妮（Anna Kendrick）和雲妮絲惠嘉（Renee Zellweger）等就在美國洛杉磯宣佈。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！