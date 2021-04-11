日本成人片商Soft On Demand（SOD）近日聲稱啟動史上最大的project，宣佈開價一億日圓（約709萬港元）邀請一位大卡士女星下海拍AV。由於這部新作是選用著名AV導演，因此總製作費高達二億日圓（約1,418萬港元），不過就未知一億日圓片酬是否只拍一部AV。

大作隨時上架

SOD宣佈震撼消息後，隨即惹來大批網民及AV迷熱烈討論，紛紛猜測下海女星的身份。首先有人估是今年1月被爆，兩年前有親密男性朋友在其寓所吸食可卡因後被捕的24歲模特兒木村有希，因她自涉毒事件曝光後，雖仍有工作在身，但形象大跌。另外，22歲的G Cup寫真女星小倉優香亦是嫌疑人物之一，事關她去年被爆出與已婚YouTuber兼格鬥家朝倉未來秘密交往做情婦，激嬲事務所，成為失業大軍，所以網民均認為AV商會因此向「Ｇ奶」埋手。

有AV業界人士又指，接演大project的是女星K小姐， 她是一位國民女團前成員，數年前淡出幕前。而K小姐引退後，依然留戀藝能界，被多番游說下，最終決定投身AV界。AV業界人士還形容K小姐的名氣相對木村有希和小倉優香有過之而無不及，而且新片已經拍攝完畢，隨時準備上架，又指已拍下K小姐從未被人見過的表情。K小姐的身份尚未曝光，網民又再找出一堆名字有K字的女星，當中包括Morning娘前成員加護亞依與久住小春，以及AKB48前成員河西智美等。有網民更指如果是華原朋美下海的話，會開心到喊。SOD的宣佈惹來各界種種猜測，不過一日未揭盅，都不能排除每個可能性。

原口改名出道

此外，近日一名23歲女子夜空亞美宣佈加入AV界，其處女作更標榜她是一名前偶像，隨即被網民起底，夜空亞美就是地下偶像女團IDOL COLLEGE的前成員原口桃花。原口桃花於前年5月被事務所炒魷，雖然她當時以健康欠佳為由退團，但隨後卻在Ig爆出曾跟經理人上床。原來她收了10萬日圓（約7,000港元）掩口費後，再爆大鑊。