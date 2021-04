吳少芳(Jodi)與蔡慧玲(Connie)參加歌唱比賽時,獲當時擔任評判,鄭秀文與黎明經理人李進(Frankie)賞識而發掘入行,於90年組成2人女子組合Face To Face,組合歌曲風格屬於柔和音樂類型兼多元化,短短2年間已推出《Face To Face》、《Face To Face(情迷Milano)》與《In My Dreams》3張專輯。

可惜Face To Face在樂壇聲勢越來越好之際,92年成員Jodi乘坐經理人座駕返回將軍澳,跟寓所尚欠3分鐘的車程時與泥頭車相撞,Jobi嚴重受傷導致四肢癱瘓,其經理人更不幸離世。Jodi拍檔Connie事後宣佈退出,亦代表Face To Face同時解散。

Jodi在深切治療部住了5個月,再接受8個月的康復治療,面對終身與輪椅為伴,Jodi沒有自暴自棄,雖然只得左手手指能動,卻無阻Jodi的夢想,她曾表示「我想人生活着,除了手腳能動外,腦袋仍可很靈活。」入廚是Jodi最大樂趣,當她發現身邊人個個愛辣的時候,她便研究自製辣椒醬招呼朋友,最後她以12款香料研製成自家辣椒醬,並推出自家品牌「Jodi禮遇廚房」,其產品寶鑽辣椒醬及巧製無添加XO醬,大獲好評,連好友鄭秀文也表示一試難忘。

