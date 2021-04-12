吳少芳（Jodi）與蔡慧玲（Connie）參加歌唱比賽時，獲當時擔任評判，鄭秀文與黎明經理人李進（Frankie）賞識而發掘入行，於90年組成2人女子組合Face To Face，組合歌曲風格屬於柔和音樂類型兼多元化，短短2年間已推出《Face To Face》、《Face To Face（情迷Milano）》與《In My Dreams》3張專輯。

可惜Face To Face在樂壇聲勢越來越好之際，92年成員Jodi乘坐經理人座駕返回將軍澳，跟寓所尚欠3分鐘的車程時與泥頭車相撞，Jobi嚴重受傷導致四肢癱瘓，其經理人更不幸離世。Jodi拍檔Connie事後宣佈退出，亦代表Face To Face同時解散。

Jodi在深切治療部住了5個月，再接受8個月的康復治療，面對終身與輪椅為伴，Jodi沒有自暴自棄，雖然只得左手手指能動，卻無阻Jodi的夢想，她曾表示「我想人生活着，除了手腳能動外，腦袋仍可很靈活。」入廚是Jodi最大樂趣，當她發現身邊人個個愛辣的時候，她便研究自製辣椒醬招呼朋友，最後她以12款香料研製成自家辣椒醬，並推出自家品牌「Jodi禮遇廚房」，其產品寶鑽辣椒醬及巧製無添加XO醬，大獲好評，連好友鄭秀文也表示一試難忘。

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