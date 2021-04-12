泰國近期疫情失控，確診人數暴增，昨日於當地確診人數至少有967人，創下單日新高，全泰國累積3.26萬確診、97人死亡，由於明天起一連三日就是泰國每年最盛大節日的潑水節（Songkran），預料疫情會持續蔓延，大城府昨日就緊急取消潑水節慶祝活動。

據報道，曼谷近日爆發夜店群組後，波及15個府共140間酒吧，當中有85間在曼谷，位於通羅（Thong Lor）的著名夜店 Krystal Club就有211人感染，該夜場出名多上流人士及名人捧場，而通羅區派出所有18名警員亦均告確診。

疫情正殺入泰國演藝界，BL劇《因為我們天生一對》（2gether）主角Bright和Win上星期出席曼谷Villa De Bua舉行的活動，因現場有人確診，兩人與工作人員立即要隔離14天。連日來，泰國有多達近20位名人中招，當中包括賣座電影《呃Love天團》（The Con-Heartist）的24歲男星提迪（Bank）、男歌手Stamp Apiwat、人氣歌手Nont Tanont、泰國七台女演員Pink Ploy、選秀節目《The Star》第八屆冠軍Dome Jaruwat等，還有時尚圈及網紅也相繼證實染疫。

至於泰國當紅男星Push日前參加慈善足球賽，因活動上有人確診，令他與太太Jui Warattaya立即自我隔離，近日得出之病毒測試結果呈陰性，目前二人仍要隔離直至到下個星期。

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