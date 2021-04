41歲美國女星姬蒂韓遜天生麗質,但最近竟然整容整到面目全非?片中見到其顴骨勁腫、嘴唇亦非常之厚,恐怖外貌嚇窒網民。

片中見到她的面型完全改變,嘴唇又腫,跟足現時整容界的風氣。原來這只是他兒子Ryder用整容filter開的玩笑,讓大家看到過度整容的可怕。不過拍片之時,姬蒂並不知情,更向囝囝表示:「我正猜想你在做甚麼。」有網民就留言,將她著名的作品《10天戀愛有限期》(How To Lose A Guy In 10 Days)改為「How to lose a guy in one filter」,獲姬蒂讚賞,非常玩得。

