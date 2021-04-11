歐倩怡（Cindy）在90年代尾憑卡通片櫻桃小丸子的片尾曲《問題天天都多》，「beli bala beli bala」唱到街知巷聞，開心、青春形象深入民心。出道10年，Cindy已被郭晉安「私有化」，1999年因拍旅遊節目擦出愛火，拍拖7年修成正果，2006年7月在迪士尼舉行童話式婚禮，當年Cindy只有26歲。

但原來童話背後，Cindy卻承受着無比傷痛，日前她在灣仔接受《蘋果》專訪，將15年前一直埋藏心底的秘密公開，「其實我係因為知道自己有咗先結婚，因為未夠3個月，大家都唔知，我啲親戚朋友暗地裏用咗20日去搞呢個婚禮囉，哈哈！因為唔可以搞得太耐，搞得耐又驚見肚。」可惜未到婚期，Cindy已經流產，婚禮是否如常舉行，Cindy心裏還是有猶豫：「嗰時我係臨擺酒先知道自己小產，我嘅心情係好忐忑，因為我係有咗先結婚，咁小產咗仲結唔結婚呢？但啲嘢都搞好晒，咁就結啦，哈哈哈……好多嘢好似整定。」

「或者同呢個BB冇緣份」

Cindy曾在2009年受浸禮上，分享見證，親述自己如何走出兩次流產的痛苦，說到傷心處，Cindy忍不住眼泛淚光，透露第三次懷孕，當胎兒3個月大的時候，有一天半夜肚痛，卻害怕自己會再次失去。如今Cindy已走出陰霾，將悲傷化為歡笑聲，她直言都要多得家人的理性分析和鼓勵，「嗰陣係有唔開心嘅，我有打安胎針，知道佢（BB）可能唔得，做咗好多嘢，但呢個世界係有汰弱留強，既然佢喺你肚裏面，個胚胎成長已經係有啲問題嘅時候，唔好夾硬嚟。我媽媽係資深醫護人員，佢會好專業用理性角度話我知，小產係會傷身，但夾硬生佢出嚟，在於父母或小朋友都未必係一件好事。嗰時我媽媽同我分析，我覺得都啱，咁就釋懷咗，既然上天畀我呢個考驗，或者同呢個BB冇呢個緣份，自己調節心理，自然排出咗，再慢慢調理身體。」

經歷過流產後，Cindy決定修讀營養學，一家人轉食有機及高營養食物，又戒食雪糕等生冷食物，調理好身體，最後終於成功懷孕，誕下1子令山，3年後再誕細女以雅，湊成一個「好」字，退出幕前，專心相夫教子。其間好學不倦，用10年時間完成了兩個學士學位，包括市場管理學及食物及營養學一級榮譽理學士， 最近又再報讀體育及運動營養學碩士及社區營養深造證書，問是否想給小朋友一個好榜樣？Cindy的答案竟出人意表，肉緊地握實拳頭笑着說：「佢（大仔）反而問我讀咁多書嚟做乜，你仲未讀完？點解你讀咁耐都未讀完，你幾時出嚟做嘢呀？幾時賺錢呀？！如果佢哋見到有玩具想買，我就話『冇返工，我冇錢，我啲錢係要留返買嘢食嘅』，佢哋知道阿媽冇錢，哈哈哈。」

兩個小朋友就讀國際學校，Cindy教導子女的方式較開放自由，從不打鬧，盼小朋友能獨立自主，「大仔已經13歲，仲高過我，由佢升上小一開始就冇跟過佢功課，亦冇請補習，乜都要佢自己跟返。細個實有錯漏，你唔記得就要你醜怪吓，從錯誤中成長，好過我成日哦住你，應該培養小朋友嘅責任感，呢個係佢嘅人生。」

營養學學士再到碩士

Cindy以身作則，不斷進修，但網上亦有haters質疑她會考僅得5分，狂花老公錢兼買學位，Cindy平心靜氣說：「多謝佢哋留意，其實我係一個鬥心好強嘅人，同妹妹完全相反，話我唔得就越要做畀你睇。以前細個掛住游水同唱合唱團，英文基礎打得唔好，初初讀Advanced Diploma in Nutrition（營養學高級文憑）係吃力嘅，雖然我個心想進修，但小產過後，又有咗BB，長輩會叫你唔好畀太大壓力自己，要舒舒服服休息吓。斷斷續續，誤打誤撞又信咗洪永城，佢話市場管理有用，花咗4年時間；後來又去城大讀咗大半年心理學，但發現自己冇嗰種天份同熱誠，最後又返去讀營養學，唔經唔覺咁多年。」

有老公做精神和經濟的支柱，多年來男主外，女主內，41歲的Cindy從來不介意老公郭晉安比自己大15年，認為愛情不分年齡，但由拍拖到結婚這22年，總會出現出一些婚姻危機，「佢之前有啲角色好dark，太入戲搞到個人好古怪，將性格同情緒帶返屋企，以前嚴重啲。好彩而家佢都演到爐火純青，小朋友撲過去攬實爸爸，靈魂就返晒嚟。」Cindy外表嬌滴滴，看似好柔弱，但其實性格比老公更加獨立，「我做乜都鍾意one man band，游水、讀書、打鼓、買衫都鍾意一個人；但老公就鍾意打網球，成日都要有人陪，需要多啲關懷嘅人。可能我係人馬座，佢係天秤座，但我真係需要各自有自己空間，我係太唔黐身，但可能佢第一日識我已經接受咗Cindy嘅性格就係咁。」

現在子女長大，Cindy亦可以騰出更多時間做自己喜歡的事，早前她跟馬天佑翻唱《問題天天都多》和《為誰哭泣》，並簽了新經理人，準備做網台節目。「我16歲考完會考，就去參加新秀歌唱比賽，好彩遇到《問題天天都多》，令有啲人認識我，如果冇呢首，可能喺街行過都唔知有歐倩怡呢個人。我嗰陣都幾半紅不黑，自己有責任，我普遍係比其他藝人懶，愛情至上，鏡頭後啲人成日問Cindy去咗邊？咪拍緊拖囉，後生嘛，乜都唔識。仲儍吓儍吓，以為結婚生咗小朋友就乜都唔可以做，但原來個個都可以繼續拍嘢，我而家都想追返自己事業。」復出後，Cindy仍keep住童顏，被讚有少女味，她笑說：「我落咗妝你唔知，有冇人追？咁大個郭生喺度，邊個敢追我！」

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