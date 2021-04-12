電影《二次人生》今晚在上環高先戲院舉行首映禮，出席演員包括譚耀文、胡子彤、陳逸寧（Isabel）、吳凱昕及強尼等。年前跟游泳健將歐鎧淳分手的胡子彤，在戲中飾演廢青，他笑稱現實中自己有樓但沒女友，他說：「自己搵女朋友都幾頭痕，條件要人品好、顧家，唔一定要運動健將。」在旁的吳海昕被問到有否女性朋友可介紹給胡子彤，吳海昕說：「點解冇人介紹男仔畀我識，我喺戲中都係社會精英，但缺乏愛情， 無論現實同埋戲裏面，都係搵緊自己鍾意嘅人，同我一齊做運動，我指係健康運動。」

譚耀文指新戲是勵志片，展現香港社會心態，反映他年少時的事情，戲中內容講述跑步，譚耀文有廿多年跑步習慣，很有同感。對於飾演其老婆的Isabel在戲中死去，譚耀文說：「好大感觸，太太Isabel喺戲中死去，自己拍戲嘅時候，咁啱媽咪病情惡化，就諗返起爹哋走嘅時候媽媽好痛苦，代入自己走嘅時候仔女感受嘅痛苦。」

此外，譚耀文透露正拍攝電影《邊緣行者》，需要應付大量動作及開槍戲，下月會拍攝《逃獄兄弟2》，暫時毋須增磅。陳逸寧表示拍畢此戲後，甚珍惜身邊人，她說：「譚耀文係跑步老手，拍攝時提醒我好多，準備亦好有要求。」

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