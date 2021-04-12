日本組合SKE48的24歲一姐松井珠理奈結束12年半的AKB偶像生涯，昨日在名古屋愛知縣舉行日、夜兩場畢業演唱會，除登上2018年第10屆AKB人氣總選的冠軍王座出場外，又邀請幾位大隻摔角手上台晒肌，珠理奈率領隊友共唱出近30首歌曲，早已畢業的舊隊友也驚喜現身，當中包括2017年退出的前成員佐藤堇，便陀B約八個月站台，曾患乳癌的矢方美紀，還有中西優香、平田璃香子等一期生成員就一同合唱SKE首支單曲《堅強之勇者》，珠理奈則自爆開騷前一晚在被竇內因感觸而大喊一場。

今次畢業騷是由珠理奈參與構思，為了紀念自己踏進人生另一階段，她在夜場演出期間，竟然把秀髮剪短10cm。珠理奈在獻唱第12曲《Parting shot》時，突然改以短髮形象登場，她笑言並非戴了假髮，是剛剛在後台用剪刀即場剪去10cm頭髮。11歲出道的珠理奈談到偶像的存在意義，她表示：「好多人最初或會是單看外表，我就認為，作為偶像的存在意義是能夠讓fans們喜歡，然後一同向前，這樣才是真正的偶像。」演唱會尾聲，珠理奈喊住向粉絲告別，場面感人。珠理奈是在去年2月宣佈畢業，但受到疫情影響，令退團之日被迫延遲，她會在本月29日假SKE劇場開完最後演出便正式離隊。

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