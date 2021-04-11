黃德斌在2018年與圈外女友黃美恩（Joyce），結束13年愛情長跑拉埋天窗，兩人結婚三年，卻被《蘋果》發現他疑與分手17年的幕後前女友江玉儀（Ivy）藕斷絲連。黃德斌連月來頻頻背老婆陪Ivy放狗，1月時更一周連見兩次。記者向黃德斌太太了解，她看相後斬釘截鐵說：「我唔識佢（Ivy）喎！」黃德斌昨日卻聲稱Ivy是他現任經理人，老婆也知情。

月底踏入58歲的黃德斌，在2018年娶比他細16年的女友黃美恩，夫妻生活低調而恩愛。今年1月14日，《蘋果》發現黃德斌揸車先送老婆到位於尖沙嘴的服裝店返工，之後他到商台接受訪問，不過收工後並沒返回與老婆的何文田愛巢，而是駕車到西貢相思灣一棟村屋，接載一名女子及其愛犬，齊齊到清水灣附近的山路放狗。事隔四天，黃德斌再次撇甩老婆，趁收工後密會中女到清水灣放狗，《蘋果》其後得悉該中女是黃德斌的幕後前女友江玉儀。

上月25日《蘋果》發現黃德斌依然不間斷地陪Ivy放狗，至本月1日，黃德斌再度接送Ivy，更由天光放狗放到天黑。單就記者觀察所見，二人近月來已先後約會四次，每次相處逾一小時。黃德斌每次出動，都會選擇在下午5時後，而且行事相當小心，其中一日，他疑似發現有記者追訪，即在迴旋處泊低車，待看見記者的汽車離開後，才將座駕掉頭駛走。

黃太孤獨購物

黃德斌和Ivy通常「人約黃昏後」，態度雖然未見親暱，但Ivy每次都十足開籠雀般講不停，笑容滿面步履輕盈，至於黃德斌在過程中雖然甚少出聲，但嘴角都會笑咪咪。二人每次放狗行山後，黃德斌均會送Ivy返到西貢村屋，才駕車離開。黃德斌頻密陪Ivy，相反黃太Joyce就經常一個人出動，《蘋果》在1月中便見她獨自到店舖購買電話配件，其間黃太煙不離手，買完後才返回由老公打本開設的時裝店。

前日《蘋果》到時裝店向Joyce了解，她看罷老公與Ivy的放狗相先是一愕，然後笑了兩聲說：「你哋係咪玩我呀？」仔細看相片後，她斬釘截鐵說：「我唔識佢喎！」被問到老公有否提起此事時，她說：「我唔知喎，佢冇提起過。」又表示夫妻關係OK：「佢成日都同啲朋友行山，呢個咁似劉嘉玲嘅，哈哈！」並指不擔心老公出軌，之後推說不方便上鏡，又用電話影低記者手上的相片，便匆匆返回店內。

做運動傾公事

《蘋果》前晚向黃德斌求證此事，他否認夫妻感情出問題：「哈哈，感情冇問題呀，Ivy𠵱家係我嘅經理人，呢樣嘢太太都知，不過佢哋未有正式見面。」黃德斌表示在2017年離開無綫後，找來Ivy任經理人：「我哋成日都會見面傾吓工作，因為疫情嘅關係，周圍都有限聚令，變咗好多時我會去西貢搵佢，橫掂都係要做運動，咪順便去放吓狗。」至於會否擔心太太誤會？他說：「唔會喇，成件事都係得啖笑！」

黃德斌昨晚為ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽做評判，被問到找舊愛Ivy當經理人，不怕太太介意嗎？他說：「都分開咗咁多年。」至於太太未見過對方，他則略帶尷尬說：「冇需要特別見。」記者質疑不見Ivy為他接工作，他解釋：「佢負責傾，傾完就交畀人，咁我梗係搵個熟嘅幫手。」

其實Ivy入行已超過30年，曾任多部電影監製和導演，圈中人脈甚廣的她，先後跟王晶和馬偉豪多次合作，參與過電影《賭俠》系列及《新紮師妹》系列，近年她為周星馳的電影任編劇，撰寫過電影《新喜劇之王》及《美人魚》等劇本，更同時擔任監製。