有「英國奧斯卡」之稱的第74屆英國電影及電視藝術學院大獎(BAFTA)頒獎禮,於英國時間本月10日及11日、分兩日舉行。最近成為中國敏感詞的美籍華裔女導演趙婷再憑《浪跡天地》(Nomadland)連獲四獎,令她成為第二位獲得BAFTA最佳導演的女性,而首位是執導2010年電影《The Hurt Locker》的美國導演Kathryn Bigelow。

受到武漢肺炎疫情影響,今屆BAFTA在網上分兩日舉行,第一日頒發技術獎,而英國時間昨晚舉行的第二日就頒發主要演出獎項。華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》一共獲得四個獎項,除了最佳導演外,還有最佳電影、最佳攝影以及由奧斯卡金像影后法蘭絲麥杜文(Frances McDormand)獲得的最佳女主角,至於最佳男主角就由83歲男星安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)憑電影《爸爸可否不要老》(The Father)奪得,擊敗大熱由「黑豹」查特域克保斯曼主演的《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)。此外,電影《超犀女王》(Promising Young Woman)就包辦兩獎,分別是最佳英國電影和最佳原創劇本,而其餘獎項計有最佳改編劇本《爸爸可否不要老》、最佳動畫《靈魂奇遇記》(Soul)、最佳剪接《金屬之聲》(Sound of Metal)和最佳特別視覺效果《天能TENET》(Tenet)等,而最佳女配角和最佳男配角就分別是《農情家園》(Minari)的尹汝貞和《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞(Daniel Kaluuya)。尹汝貞在致詞時竟然直指英國人勢利:「感謝給我這個獎項,每一個獎都很有意思,特別是這個被勢利的英國人認可的獎,他們認同我是好演員,我很高興。」

第74屆BAFTA部分得獎名單:

最佳電影:《浪跡天地》

最佳英國電影:《超犀女王》

最佳導演:《浪跡天地》趙婷

最佳男主角:《爸爸可否不要老》安東尼鶴健士

最佳女主角:《浪跡天地》法蘭絲麥杜文

最佳男配角:《Judas and the Black Messiah》丹尼爾卡魯亞

最佳女配角:《農情家園》尹汝貞

最佳原創劇本:《超犀女王》

最佳改編劇本:《爸爸可否不要老》

最佳攝影:《浪跡天地》

最佳美術設計:《曼克》(Mank)

最佳化妝及髮型:《藍調天后》

最佳服裝設計:《藍調天后》

最佳特別視覺效果:《TENET天能》

最佳音響:《金屬之聲》

最佳剪接:《金屬之聲》

最佳配樂:《靈魂奇遇記》

最佳外語片:《醉好的時光》(Another Round)(丹麥)

最佳動畫:《靈魂奇遇記》

終身成就獎:李安

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!