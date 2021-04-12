有「英國奧斯卡」之稱的第74屆英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）頒獎禮，於英國時間本月10日及11日、分兩日舉行。最近成為中國敏感詞的美籍華裔女導演趙婷再憑《浪跡天地》（Nomadland）連獲四獎，令她成為第二位獲得BAFTA最佳導演的女性，而首位是執導2010年電影《The Hurt Locker》的美國導演Kathryn Bigelow。

受到武漢肺炎疫情影響，今屆BAFTA在網上分兩日舉行，第一日頒發技術獎，而英國時間昨晚舉行的第二日就頒發主要演出獎項。華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》一共獲得四個獎項，除了最佳導演外，還有最佳電影、最佳攝影以及由奧斯卡金像影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）獲得的最佳女主角，至於最佳男主角就由83歲男星安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑電影《爸爸可否不要老》（The Father）奪得，擊敗大熱由「黑豹」查特域克保斯曼主演的《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）。此外，電影《超犀女王》（Promising Young Woman）就包辦兩獎，分別是最佳英國電影和最佳原創劇本，而其餘獎項計有最佳改編劇本《爸爸可否不要老》、最佳動畫《靈魂奇遇記》（Soul）、最佳剪接《金屬之聲》（Sound of Metal）和最佳特別視覺效果《天能TENET》（Tenet）等，而最佳女配角和最佳男配角就分別是《農情家園》（Minari）的尹汝貞和《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）。尹汝貞在致詞時竟然直指英國人勢利：「感謝給我這個獎項，每一個獎都很有意思，特別是這個被勢利的英國人認可的獎，他們認同我是好演員，我很高興。」

第74屆BAFTA部分得獎名單：

最佳電影：《浪跡天地》

最佳英國電影：《超犀女王》

最佳導演：《浪跡天地》趙婷

最佳男主角：《爸爸可否不要老》安東尼鶴健士

最佳女主角：《浪跡天地》法蘭絲麥杜文

最佳男配角：《Judas and the Black Messiah》丹尼爾卡魯亞

最佳女配角：《農情家園》尹汝貞

最佳原創劇本：《超犀女王》

最佳改編劇本：《爸爸可否不要老》

最佳攝影：《浪跡天地》

最佳美術設計：《曼克》（Mank）

最佳化妝及髮型：《藍調天后》

最佳服裝設計：《藍調天后》

最佳特別視覺效果：《TENET天能》

最佳音響：《金屬之聲》

最佳剪接：《金屬之聲》

最佳配樂：《靈魂奇遇記》

最佳外語片：《醉好的時光》（Another Round）（丹麥）

最佳動畫：《靈魂奇遇記》

終身成就獎：李安

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！