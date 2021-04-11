有關失智症或喪失記憶的電影，一直都有，只是表現手法上未必像《爸爸可否不要老》那麼破格驚人，帶出的感受，亦有不同。

撰文：月巴氏

《每天愛妳第一次》（50 First Dates）停留某一天 2004年

Henry偶遇Lucy，互相愛上對方，第二天再見，Lucy卻完全記不起Henry。原來Lucy的記憶永遠停留在某一天，不能製造新記憶，Henry決定讓Lucy每天重新認識他並愛上他。阿當桑迪拿（Adam Sandler）和杜莉芭里摩亞（Drew Barrymore），共演了一場極動人的愛情。

《明日的記憶》以愛去面對 2006年

活到49歲的佐伯雅行最渴望的，是出席幾個月後女兒的結婚典禮，偏偏發現患上早發性阿茲海默症。他以為只能孤獨地面對終將失去記憶的痛苦，妻子卻不離不棄，跟他一起面對；明天縱使再沒有記憶，還有另一半的愛。渡邊謙和樋口可南子主演，堤幸彥執導。

《Still Mine》為妻建居所 2012年

一對老年夫婦James Cromwell和Genevieve Bujold ，妻子患了失智症，丈夫見住了多年的老家破舊不堪，決定親自為妻子建造一個新家，卻收到政府發出的禁令，勒令停工，丈夫決定奮身對抗。故事並非純屬虛構，是加拿大導演Michael McGowan（小圖）看了當地一單新聞後寫成。

《永遠的愛麗絲》（Still Alice）學者的悲哀 2014年

茱莉安摩亞（Julianne Moore右）飾演Alice，50歲，國際著名語言學家，任教哈佛，兼有一個美好家庭，直至證實自己患了早發性阿茲海默症，令她跑步後忘了回家的路，甚至令身為語言學家的她忘了明明認識的專業詞彙。當過去崩塌、未來成疑，唯一可以把握的，可能是當下。