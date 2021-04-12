現年40歲的韓國「童顏女星」張娜拉劇接劇，今年再孖CNBLUE成員鄭容和合作KBS新劇《大發不動產》，新劇將於後日首播，劇組頻頻公開劇照及花絮照谷劇。

新劇後日播

張娜拉今次飾演「大發不動產」的社長兼驅魔師，一改之前的活潑、開朗形象，以冷酷一面示人。新劇照中，張娜拉與鄭容和在屋內對峙，張娜拉用冰冷的眼神看着鄭容和，兩人間的氣氛變得微妙，引起fans的好奇。據劇組透露，該場面於2月拍攝，有別於劇中的氣氛，拍攝現場十分融洽，張娜拉與鄭容和默契十足，令現場笑聲不斷。劇組亦公開了花絮照，只見張娜拉與鄭容和私下關係良好，更親密自拍，令fans期待新劇開播。

克服心理創傷

此外，以歌手身份入行的張娜拉，早前為KBS綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》任嘉賓時，就公開自己不再做歌手的原因。《屋塔房的問題兒童們》將於明晚播出新一集，張娜拉在節目上表示：「突然有一天感覺到窒息的痛苦，甚至到了需要在節目中解開腰帶的程度，意想不到會患上舞台恐懼症，似乎看到台下觀眾一臉討厭我的表情。」令主持人大呼可惜。

張娜拉續指：「以前就算唱得不好，也很大方面對，但（患上舞台恐懼症）之後就一直很緊張，拿着咪的手一直在抖。」坦言心理創傷很嚴重，但她又指近日正努力克服，已重新接受歌唱訓練。

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