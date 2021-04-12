國際級大陸女星章子怡自從今年月前為大陸節目《我就是演員》做評審後，已久未在公開場合露面，今晚她在上海出席時裝品牌的活動，特別拍了幾張相片放在社交平台益fans，已為兩子之母的她，挑了幾張看到自己尖下巴的相片來公開，還拿自己現雙下巴的照片來自嘲。

章子怡去年初宣佈為老公汪峰誕下一子「弟弟」，產後很快便收身的她今年初揚言為免家人擔心，不會再瘋狂減肥，今天她貼出自己抱着兒子肉緊親吻的照片，錫到章子怡驚現雙下巴！不過她並未因此收起自己的相片，反而很自豪的告訴大家，這個雙下巴是愛的證明，她說：「親兒子我是認真的，被愛擠出來的雙下巴充分證明，出差了，想他。」

到晚上，章子怡出發去時裝騷前，post了幾張自己扮到靚靚的相片，今次她不忘自嘲：「想念仍然在，可雙下巴不見了。」算是幽自己一默。

而今晚的活動中，還有劉嘉玲、已故賭王何鴻燊的新抱奚夢瑤、容祖兒及人氣大陸劇《延禧攻略》的吳謹言等，其中容祖兒在出發去會場前，同樣在社交平台貼出數張靚相，獲佘詩曼及車婉婉等人畀like和留言讚好。

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