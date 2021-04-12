TVB大股東黎瑞剛早前透露不滿，指TVB節目老化，製作比大陸落後，直斥「自己人娛樂自己」。不過回巢身居至副總經理高位的曾志偉，目光如身高般短視，在《開心大綜藝》記招上形容ViuTV節目題材偏門，又指ViuTV收視大約只有4點，只能與J2台比較，說法與與黎瑞剛正好相反。話雖如此，曾志偉卻自爆曾向ViuTV提出邀請姜濤在TVB亮相，做法充滿矛盾。

《開心大綜藝》播出的同時，ViuTV在相同時段亦有直播節目《最後一屆口罩小姐總決賽》。曾志偉口中題材偏門的節目，在節目播出的個半小內，連登推爆了5個帖文；有「首席創意官」王祖藍用舊橋扮林鄭月娥的《開心大綜藝》，節目時段卻只得一個爆post帖文。

兩個節目就算在facebook中比較，TVB亦輸了一條街。據facebook顯示，「TVB」專頁有1,539,285人追蹤，昨晚有5條關於節目的發文，最高一條只得1,116個讚好、195個回應；相反，「ViuTV」專頁人數少一半，有811,463人追蹤，但昨晚3條發文，最少一條已有7,732個讚好、236個回應，最高一條有1.4萬讚好，732個回應。

誰勝誰負，高下立見。

網民意見TVB管理層高處不勝寒未必收到，但旗下藝人再次「倒自己米」讚對手節目。蔡思貝今日為新綜藝節宣傳時，被問到《最後一屆口罩小姐》，她讚節目有新意：「都好interesting嘅，係一啲隨住呢一個疫情適應而誕生嘅嘢。」 言談間似乎有睇過《最後一屆口罩小姐》，她說：「戴口罩大家都會有自信多啲！因為我哋有時要對鏡頭keep住笑都會好攰 。」另外，講到李寶安即將離任，蔡思貝自稱「低層」，無太多機會接觸，但對TVB改革有信心。

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