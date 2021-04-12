台灣性感女藝人鄭家純（雞排妹）早前舉辦「38號樹洞」展覽座談，為性侵及性騷擾受害者提供發聲機會。昨日她在社交平台撰文，聲稱有位朋友在8、9歲的時候被父親前妻「迫舔乳頭」，文章引發熱論，當有網民質疑她「妳只是妳，不能代表任何人...」，雞排妹即時作出回應：「我就是當事人，請問你還想說甚麼？」

雞排妹在帖文中表示 ：「我有一個朋友，跟我說她很羨慕展覽中的信件，她沒有勇氣寄信。她說她是第一次說出這個童年記憶，在她8-9歲的時候，大媽把自己的親生女、她本人還有小四歲的弟弟叫去臥室，問小朋友們好不好奇乳頭的味道，如果想知道就來舔舔看。10年後，朋友回想那時候在床頭櫃發現的電動按摩棒，以及那一天，大媽蓋着棉被只露出乳房的畫面，喔，原來，這是嚴重的。看到這則貼文的你們，有甚麼想法呢？」

之後她再在留言區補充說：「她能如何？告訴那個忙碌事業的爸爸，讓前妻照顧後的下場？讓自己的同父異母的姊姊回想起這段？說出來，真的很難。若她是公眾人物呢？更難。親生父親和大媽都還在世的狀況，她該怎麼做？有誰可以告訴她，那個綿綿的口感，是甚麼？」

其中一名網民留言提出質疑，「我覺得有爭議，因為很多喝母奶的都喝到滿大的，甚至我表妹還是喝過我外婆的。更何況很小很小的記憶....有很大的機會是後天記憶加工。」接着再批評雞排妹：「妳只是妳，不能代表任何人，也不能說你能看透一切。所以妳的想法可以提出，但請別左右別人，或下定論於任何人。除非你是當事者。」

此留言激怒雞排妹，她即時作出回應：「我就是當事人，請問你還想說甚麼？」、「恭喜你達到你的目的。你所有的留言，就是典型的檢討被害人，我就以當事人的身份告訴你，留言很噁心。」

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